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COMDI внедрила ИИ-ассистента для нетворкинга и поиска событий

«МТС Линк», разработчик решений для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, внедрил ИИ-ассистента в COMDIоблачную платформу для управления мероприятиями (входит в портфель «МТС Линк»). Ассистент помогает искать события в программе и налаживать профессиональные контакты. CNews сообщили представители «МТС Линк»

В интерфейсе COMDI участники могут задавать ИИ-ассистенту вопросы по программе мероприятия. Общаться с ним можно в свободной форме, как с привычной ИИ-моделью. Например, ассистента можно попросить найти выступления на определенную тему. Он покажет подходящие события с указанием времени, места и имен выступающих.

Еще одна возможность ассистента — помощь в нетворкинге. ИИ анализирует информацию в профилях зарегистрированных пользователей и рекомендует, с кем стоит познакомиться и почему: например, у участников могут совпадать интересы, опыт работы или профессиональные задачи. Пользователи могут обмениваться сообщениями и планировать личные встречи прямо на площадке мероприятия.

В планах COMDI — запуск работы ИИ-ассистента с содержанием прошедших выступлений. Например, участник сможет попросить пересказать пропущенную часть сессии, если опоздал или ненадолго отвлекся.

«Сегодня цифровые инструменты становятся привычной частью даже очных мероприятий. Это отражает движение к гибридному формату, в котором офлайн-опыт дополняют виртуальные сервисы. Следующий шаг — сделать эти сервисы полезнее для конкретного участника, чтобы ему было проще ориентироваться в насыщенной программе и находить информацию, соответствующую его интересам и задачам. ИИ-ассистент в COMDI развивает этот подход и помогает сделать участие в мероприятии более продуктивным», — сказала руководитель платформы COMDI Мария Овсиенко.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
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Платформа COMDI — это event-tech решение для проведения масштабных гибридных, онлайн- и офлайн-мероприятий от «МТС Линк». Она включает инструменты для всех этапов подготовки и проведения событий — от создания посадочных страниц и регистрационных форм до запуска трансляций. Участники получают возможность просматривать программу, составлять личное расписание, бронировать переговорные, договариваться о встречах с другими гостями и общаться в чатах. Решение подходит как для камерных событий с несколькими десятками участников, так и для конференций и фестивалей с подключением десятков и сотен тысяч человек. Компании могут использовать платформу отдельно или делегировать организацию мероприятий под ключ команде продакшена COMDI.

Платформа COMDI доступна в десктопных и мобильных версиях браузеров, а также в виде прогрессивного веб-приложения. Последнее можно добавить в виде ярлыка на главный экран смартфона, при этом оно не требует установки из магазинов приложений и занимает меньше памяти устройства.

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