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Axoft стала дистрибьютором Reezonly в России, Белоруссии, Казахстане и Узбекистане

Axoft сообщила о подписании дистрибьюторского соглашения с Reezonly, российским разработчиком экосистемы ИИ-продуктов для цифрового обучения. Партнерский канал получит доступ к предпродажным консультациям, обучению, экспертизе и сервисам для запуска пилотных проектов по направлению.

Reezonly разрабатывает программные продукты для запуска образовательных онлайн-проектов, управления обучением, автоматизации контента, аналитики и прикладных сценариев с использованием ИИ. Сотрудничество позволит вендору сделать переход к канальной модели продаж, выйти в новые отрасли и регионы, получить доступ к экспертизе дистрибьютора в построении партнёрской программы.

Reezonly – единая ИИ-платформа корпоративного обучения и развития. Это не просто система управления обучением (LMS), а интеллектуальная система обучения и поддержки знаний в реальном времени. Искусственный интеллект заложен в архитектуру платформы и работает на каждом этапе – от создания контента до персонализации траекторий и аналитики результатов. Решение удовлетворяет стремлению российского правительства по увеличению эффективности труда и образования через технологии ИИ.

Продукт находится в реестре российского ПО, развертывание решения возможно как в облаке, так и локально. Пользователями платформы являются компании из среднего и крупного сегмента бизнеса. Продукт будет полезен компаниям из отраслей, где обучение и развитие сотрудников встроены в бизнес-процессы: образование, ИТ и связь, финансы, добывающая и обрабатывающая промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, строительство, сельское хозяйство. Среди заказчиков решения – АНО «Мосстратегия», «Сеченов.Онлайн», Академия Красного Креста, ФГБОУ ДПО ИРПО, Eurasian Resources Group и др. Платформа проверена рынком: обучение на ней, по данным вендора, прошли более 200 тыс. учеников.

Axoft откроет партнёрам дополнительные возможности для реализации комплексных проектов импортозамещения и цифрового обучения, совместно с вендором проведет вебинары по направлению.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Мы видим устойчивый рост спроса на отечественные ИИ-решения для корпоративного обучения. Reezonly органично дополняет портфель Axoft как современная ИИ-платформа обучения, а наше партнёрство позволит быстрее вывести технологию на рынок, поддержать партнёров экспертизой и помочь их заказчикам реализовать проекты импортозамещения и цифрового развития персонала», – отметил Сергей Игнатов, директор по развитию перспективных направлений Axoft.

«Корпоративное обучение переживает смену парадигмы: компании отказываются от разрозненных инструментов и одинаковых курсов «для всех» в пользу платформ, где ИИ персонализирует обучение под каждого сотрудника и превращает знания компании в мгновенные ответы. Reezonly Space построена именно так – искусственный интеллект у неё в ядре, а не в качестве надстройки. Партнёрство с Axoft – наш стратегический переход к канальной модели: экспертиза и партнёрская сеть дистрибьютора сделают платформу доступной тысячам компаний в России и странах ВЕЦА, а мы со своей стороны инвестируем в обучение, предпродажные консультации и поддержку партнёров», – сказал Илья Васильев, соучредитель Reezonly.

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