«Авито Работа»: 46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности

46% работающих россиян считают рост дохода важнее повышения в должности. Еще 31% убеждены, что эти цели взаимосвязаны и одинаково важны для удовлетворенности карьерой. Таковы результаты опроса «Авито Работы», проведенного в октябре 2026 г. среди более чем 7000 работающих россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Противоположного мнения — что повышение важнее дохода — придерживаются только 5% респондентов. Еще по 7% работающих россиян признались, что «не гонятся ни за тем, ни за другим» или приоритетность «зависит от этапа карьеры». В целом 60% работающих россиян оценивают свои карьерные амбиции как средние или ниже среднего. Такие респонденты качественно выполняют свою работу, но видят в ней прежде всего источник дохода, а баланс между работой и личной жизнью для них важнее, чем перспективы карьерного роста. Однако у трети работающих россиян (33%) уровень амбиций выше среднего: они стремятся профессионально расти, брать на себя сложные задачи, чтобы расти в доходе и по карьерной лестнице.

Амбиции выше среднего чаще заявляли молодые специалисты 18–24 лет (50%) и 25–34 лет (40%) против 33% в среднем по выборке. Также высокие карьерные стремления чаще всего отмечали жители Казани (47%), Уфы (44%) и Москвы (41%). Среди профессиональных сфер самыми амбициозными оказались специалисты из ИT, digital, маркетинга и коммуникаций (47%), а также представители строительства, ремонта и технических специальностей (36%).

Карьерный рост для многих выражается не только в смене должности. Примерно треть респондентов (34%) в качестве нематериальных признаков продвижения по карьерной лестнице называют возможность самостоятельно выбирать проекты, 28% — автономно согласовывать расходы и подписывать документы, 26% — расширение зоны ответственности. Для 15% карьерный рост — повышение медийности и узнаваемости, для еще 15% — вступление в закрытые профессиональные сообщества. Следующей карьерной ступенью 10% опрошенных считают появление запросов на консалтинг и менторство.

На вопрос, что для них значит реализоваться в карьере, 50% респондентов ответили: работать в удовольствие, видеть в профессии источник энергии и искренне любить свое дело. В числе других главных признаков профессиональной реализованности — финансовое благополучие (46%), признание и профессиональный статус (24%), возможность приносить пользу обществу (19%). Для 14% респондентов реализация в карьере связана с возможностью влиять на процессы, для 9% — стать наставником и помогать коллегам достигать результатов.

Более трети работающих россиян (37%) лучшей средой для профессионального развития и роста считают спокойную и поддерживающую атмосферу, в которой можно развиваться в собственном темпе. Еще 27% убеждены, что максимально эффективно развиваться помогают самостоятельность и возможность принимать решения. 19% видят командную работу над общими целями как источник профессионального роста. 11% опрошенных мотивирует развиваться атмосфера максимальной продуктивности и даже соревновательного духа в коллективе. Чаще к конкуренции стремится молодежь: среди респондентов 18–24 лет такую среду как плодотворную почву для высоких результатов отметили 18%, среди 25–34 лет — 13%.

Долго оставаться в одной компании работающим россиянам помогают прежде всего хорошие отношения с коллегами — этот фактор назвали 50% участников опроса. На удобство рабочего формата указали 44%, на конкурентную зарплату — 40%, на социальный пакет и дополнительные льготы — 34%. Сильный руководитель мотивирует остаться 17% опрошенных, четкие и прозрачные критерии карьерного роста — 13%. Вопрос предполагал множественный выбор.

«Представления о профессиональной реализации меняются в зависимости от возраста. Так, среди работающих россиян 55–64 лет 56%, а среди респондентов старше 65 лет — 62% связывают ее прежде всего с удовольствием от работы и любовью к своему делу. В возрастных группах 35–44 и 45–54 лет чаще отмечают финансовую составляющую: 48% и 49% соответственно считают важным признаком профессиональной реализации финансовое благополучие и высокую зарплату. При этом молодежи 18–24 лет чаще важны причастность к большому делу (26%), возможность видеть, как их решения меняют продукт, компанию и отрасль (28%), а также быть ментором и растить команду (17%), а опрошенные 25–34 лет чаще связывают реализацию в профессии с общественным признанием и статусом эксперта, к мнению которого прислушиваются (26%). Работодателям важно учитывать эти различия при выстраивании карьерных предложений: для одних сотрудников ключевой мотивацией может стать возможность увеличить доход, для других — сложные задачи и профессиональное развитие», — отметил Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».