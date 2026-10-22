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«Авито Подработка»: в Москве и Московской области курьеры стали самыми высокооплачиваемыми исполнителями

Эксперты «Авито Подработки» проанализировали данные платформы за январь–сентябрь 2026 г. и выяснили, какие варианты подработки в Москве и Московской области предлагают наиболее высокое вознаграждение за смену и в каких сферах вырос спрос на исполнителей. И в Москве, и в Московской области на самые высокие вознаграждения могли претендовать курьеры — им предлагали более 6 тыс. руб. за смену. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Для сравнения, в Москве средние предлагаемые вознаграждение за смену за январь–сентябрь 2026 г. составили 5,03 тыс. руб., что на 9% больше, чем за аналогичный период 2025 г. В Московской области исполнителям предлагали в среднем 5,68 тыс. руб. за смену.

Курьерам в Москве в январе–сентябре 2026 г. предлагали в среднем 7 тыс. руб. — это на 17% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. На втором месте — разнорабочие со средним вознаграждением 6 тыс. руб. за смену, что на 45% выше прошлогоднего показателя. Замыкают тройку сортировщики: им предлагали в среднем 5,9 тыс. руб. за смену (+69% за год).

При этом спрос на исполнителей в Москве больше всего вырос в доставке и грузоперевозках: количество предложений о подработке увеличилось в два раза (+103%) за год. В общественном питании число предложений о подработке выросло на 93% за год, а в складской логистике — на 31%.

В Московской области, как и в столице, самыми высокооплачиваемыми исполнителями оказались курьеры. За январь–сентябрь 2026 года им предлагали в среднем 6,16 тыс. руб. — на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На втором месте оказались кладовщики, которые могли рассчитывать в среднем на 5 800 рублей за смену, что на 15% выше, чем годом ранее. Разнорабочим предлагали в среднем 5,5 тыс. руб. за смену — на 9% больше, чем годом ранее.

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В Московской области наиболее заметно вырос спрос на исполнителей в общественном питании: количество предложений о подработке увеличилось на 95% год к году. В ритейле число предложений о подработке за год выросло на 65%, а в складской логистике — на 53%.

Важно отметить, что средние предлагаемые вознаграждения здесь рассчитаны на основе предложений заказчиков, размещенных на «Авито Подработке». Заработать за смену исполнители могут и больше: итоговая сумма зависит от типа задач, их объема, условий и продолжительности смены.

«Подработка остается востребованным форматом занятости как в столице, так и в Московской области. За год спрос на исполнителей в Москве вырос на 44%, а в Московской области — на 22%. Привлекать самозанятых исполнителей под конкретные задачи могут и крупные компании, и малый и средний бизнес: такой формат позволяет учитывать колебания нагрузки и находить помощь в периоды повышенного спроса. Для самих исполнителей это возможность получать дополнительный доход, самостоятельно выбирать задания и планировать занятость», — сказал Алексей Панюков, директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка».

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