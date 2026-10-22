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«Айсорс» и «Сиббурмаш» объединяют усилия для развития решений в промышленной автоматизации

«Айсорс» и «Сиббурмаш» объединяют усилия для развития решений в промышленной автоматизации. Документ о развитии открытых технологий для национальной платформы промышленной автоматизации компании подписали в Республике Татарстан. Об этом CNews сообщили представители «Айсорс».

Подпись на документе поставили руководитель направления разработки аппаратного обеспечения «Айсорс» Никита Бережанский и руководитель направления Тюменских систем управления «Сиббурмаш» Андрей Самкаев.

Меморандум закрепил намерения компаний применять в совместных проектах в разных отраслях промышленности открытые технологии на базе национальной платформы промышленной автоматизации, создавать и развивать разработки в соответствии с требованиями рынка.

Сотрудничество компаний, совместная реализация проектов и обмен опытом (результатами апробации, пилотных внедрений ПО) будут способствовать систематизации информации о российских и зарубежных разработках, формированию единых функциональных требований к платформе и предложений по техническому регулированию и стандартизации.

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«Одна из специализаций «Айсорс» в промышленной автоматизации – работа с нефтегазовыми компаниями. Для них мы создавали собственные разработки – в том числе первые на российском рынке, прошедшие сертификацию и регистрацию в Реестре российского программного обеспечения (ПО). Наш партнер «Сиббурмаш» тоже работает в нефтегазовой отрасли – уже более 30 лет. За это время партнер реализовал более 60 научных и опытно-конструкторских разработок для ведущих промышленных компаний отрасли. Наше сотрудничество позволит объединить компетенции, возможности технологических разработок и качественно прорабатывать новые решения, закрывая потребности отрасли, в том числе в нестандартных решениях», – сказал руководитель направления разработки аппаратного обеспечения «Айсорс» Никита Бережанский.

«Наш опыт подтверждает востребованность технологий с открытыми стандартами в области промышленной автоматизации, их экономическую и техническую целесообразность. За время работы мы установили несколько рекордов России, среди которых — бурение и подъем на поверхность колонны керна длиной 102,5 метра на скважине US-16125 Верхнесалымского месторождения. И сейчас, в кооперации с «Айсорс», мы также нацелены быть первопроходцами во внедрении систем управления в рамках национальной платформы промышленной автоматизации на объектах ТЭК. Сотрудничество с «Айсорс» дает участникам рынка возможность разрабатывать доверенные программно-аппаратные комплексы для значимых объектов КИИ, включающие операционные системы, среды исполнения, ПЛК, модули ввода-вывода, ЧМИ и преобразователи интерфейсов», – сказал руководитель направления Тюменских систем управления «Сиббурмаш» Андрей Самкаев.

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