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«АйСи Тех» и «Лензолото» завершили испытания отечественного оборудования Private LTE в Иркутской области

Компания «АйСи Тех» совместно с АО «ЗДК «Лензолото» группы ОКТО завершила пилотные испытания отечественного оборудования Private LTE (pLTE) на производственных площадках в Бодайбинском районе Иркутской области. В ходе проекта специалисты подтвердили возможность организации передачи данных и голосовой связи на расстоянии до 3 км, в том числе на участках со сложным рельефом и без прямой видимости. Полученные результаты станут основой для дальнейшего проектирования сети связи на объектах золотодобывающего предприятия. Об этом CNews сообщили представители «АйСи Групп».

Основой пилотного проекта стала базовая станция «Форос» собственной разработки «АйСи Тех». Это отечественное телекоммуникационное оборудование, которое уже успешно эксплуатируется в коммерческих сетях связи. Компания также имеет опыт реализации проектов pLTE для корпоративных заказчиков, включая создание выделенной инфраструктуры связи с учетом производственных задач предприятий.

В рамках испытаний специалисты двух компаний протестировали совместную работу базовой станции и ядра сети pLTE, проверили передачу данных и совершение голосовых вызовов по технологии VoLTE. Дополнительно было проведено радиообследование 14 позиций на различных участках производственной территории, определены координаты размещения оборудования и азимуты антенн для последующего масштабирования сети.

Развитие собственной телекоммуникационной инфраструктуры позволит «Лензолото» группы ОКТО создать технологическую основу для дальнейшего внедрения цифровых решений, включая системы диспетчеризации, телеметрии, передачи технологических данных и обеспечения промышленной безопасности.

«Пилотный проект с «АйСи Тех» дал нам не просто подтверждение работоспособности технологии в полевых условиях. Он заложил понимание того, как должна выстраиваться архитектура связи на всем производственном периметре. Мы увидели реальный потенциал pLTE для задач диспетчеризации, безопасности и управления производством. Уверен, что полученный опыт станет базой для масштабирования не только в нашей компании, но и ориентиром для всей отрасли при переходе на отечественные решения»», — отметил директор по информационным технологиям АО «ЗДК «Лензолото» группы ОКТО Андрей Шклярук.

Для «АйСи Тех» проект стал продолжением работы по развитию отечественных телекоммуникационных решений для промышленного сектора. Испытания позволили оценить работу оборудования в условиях золотодобывающего производства и получить дополнительные данные для реализации проектов в сложных географических условиях.

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«Испытания показали уверенную связь в сложном рельефе, без прямой видимости. Самое главное, мы получили обратную связь от людей, которые ежедневно решают реальные производственные задачи. Это позволяет продолжать развитие наших решений и продуктов в правильном направлении. Отечественные решения pLTE становятся все более востребованными в промышленности, поскольку позволяют предприятиям не только обеспечивать устойчивую связь, но и решать широкий спектр производственных задач: сокращать простои оборудования, повышать уровень промышленной безопасности, оптимизировать затраты на связь, а также контролировать расход топлива и работу техники», — сказал заместитель генерального директора «АйСи Тех» Владимир Беляков.

Следующим этапом сотрудничества станет проектирование сети Private LTE с учетом результатов радиообследования, а также подготовка необходимой разрешительной документации для ввода сети в промышленную эксплуатацию на производственных объектах ЗДК «Лензолото», входящей в группу ОКТО».

Реализация пилотного проекта подтверждает потенциал отечественного телекоммуникационного оборудования для построения выделенных сетей связи на промышленных предприятиях.

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