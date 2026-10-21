В «МТС Optimus» появился ИИ-диктофон с расшифровкой аудио

МТС продолжает расширять функционал сервиса для бизнеса «МТС Optimus», который теперь дополнен ИИ-диктофоном. Он записывает встречи и голосовые заметки, расшифровывает готовые аудиофайлы и составляет по ним краткие итоги с задачами и договоренностями. Сервис доступен абонентам любых мобильных операторов и предоставляет 30 минут обработки в неделю бесплатно. Об этом CNews сообщил представитель МТС.

«MTC Optimus» дополнен функцией ИИ-диктофона для записи живой речи и расшифровкой, которая распознает голоса спикеров для более детальной транскрибации. Сервис распознает и фиксирует озвученные задачи, а также предлагает запланировать встречи, о которых договорились в разговоре.

Запись продолжается в фоновом режиме, даже если экран телефона заблокирован. Аудио хранится в облаке, а сохраненные записи можно прослушать или скачать. Если пользователь удалит файл, карточка с расшифровкой и итогами останется, пока он не удалит их сам.

Без дополнительной платы пользователю доступны до 30 минут обработки и до 100 минут хранения аудио в неделю – неиспользованные минуты на следующий период не переносятся. Платная подписка на «ИИ-диктофон от «МТС Optimus» включает 350 минут обработки в месяц и бессрочное хранение расшифровок и итогов. Сервис «МТС Optimus» доступен абонентам любых операторов, а для абонентов МТС в подписку входит бесплатная запись мобильных звонков.

Сервис рассчитан на деловую аудиторию: предпринимателей, руководителей и менеджеров, которые проводят много встреч и переговоров. Расшифровку и итоги можно сразу отправить коллегам или использовать в отчетах.

«ИИ-диктофон в «МТС Optimus» — это помощник, который освобождает пользователя от рутинных задач, таких как расшифровка аудиозаписей и анализ договоренностей. Умный сервис помогает сохранить важную информацию, что особенно важно для предпринимателей и руководителей, у которых каждый день наполнен бесконечными встречами и переговорами. Наша цель — сделать работу более эффективной, а коммуникации — более прозрачными и результативными», — отметила руководитель продукта МТС Optimus Диляра Бутковская.