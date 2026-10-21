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Умная форма для больших планов: обновить генплан в Подмосковье теперь можно в несколько кликов

В Подмосковье упростили процесс внесения изменений в генеральные планы территорий. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Мы сделали цифровую форму более “умной” и удобной: теперь заявителю нужно заполнять вручную гораздо меньше полей. Достаточно ввести кадастровый номер, и система сама проверит информацию, подтянув нужные сведения. Это экономит время жителей и бизнеса, сводит к минимуму риск случайных ошибок, а значит, и количество отказов сокращается», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Генеральный план – это «дорожная карта» развития города или района. Именно в этом документе определено, где проложат новые дороги, построят школы, детские сады, поликлиники и стадионы. Если собственнику участка нужно внести изменения в этот план, теперь это можно сделать максимально просто.

Услуга «Внесение изменений в генеральный план» доступна в разделе «Земля» – «Кадастр и регистрация прав». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели, физические или юридические лица.

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Система сама проверит корректность введенного кадастрового номера и попадание участка в зоны с особыми условиями использования территории. Затем умный сервис автоматически заполнит данные об участке – в том числе сведения о действующем генплане, посчитает общую площадь всех участков из заявки и проверит, находятся ли они в пределах одного городского округа. Кроме того, по кадастровому номеру сформируются справочники: можно будет выбрать подходящие функциональные зоны для территории и посмотреть, в границы каких населенных пунктов допустимо включить земельный участок.

В рамках оптимизации до минимума сократили и пакет документов. Теперь заявителям потребуется предоставить только доверенность, если заявку подает представитель, или согласие остальных владельцев, если недвижимость находится в долевой собственности. Готовое решение об учете предложений поступит в личный кабинет пользователя.

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