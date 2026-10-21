«Т-Банк» и GlowByte завершили трансформацию системы аллокаций

«Т-Банк» совместно с GlowByte реализовал проект по миграции системы аллокаций с SAS Activity-based Management на современное решение собственной разработки. Новая система охватывает полный цикл – от загрузки исходных массивов данных до расчета распределений и визуализации результатов. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Ключевыми факторами для замены системы стали вендорские ограничения и отсутствие возможности масштабирования. Среди представленных на рынке готовых продуктов банк не нашел решения, способного в полной мере отразить его методологию и обеспечить необходимую гибкость в развитии модели. Поэтому выбор был сделан в пользу заказной разработки – системы, спроектированной под конкретные бизнес-процессы банка и остающейся полностью под его управлением.

Перед командой GlowByte была поставлена задача разработать полнофункциональный отечественный аналог, не уступающий по возможностям, но значительно превосходящий предшественника по управляемости и производительности. Решение создавалось силами двух экспертных практик GlowByte: бизнес-направления финансовых решений и команды заказной разработки (GlowByte Studio). Именно синергия экспертизы в методологии и инженерном проектировании позволила перенести модель банка в современную архитектуру без потери качества.

Перед стартом разработки GlowByte выполнила полноценный анализ требований и подготовила документацию с бизнес-требованиями (Business Requirements Document), в которой зафиксировала всю методологическую логику аллокаций, требования к интеграциям, производительности и пользовательскому опыту. Этот документ лег в основу архитектуры нового решения и обеспечил преемственность с действующей моделью без потери накопленной методологии.

В модели настроено пять основных блоков: ресурсы, бизнес-процессы, активности, продукты и каналы привлечения. Применяются сотни различных драйверов распределения, в том числе формульных, создающих граф аллокаций на сотни тысяч переносов.

Команда разработала высокопроизводительный вычислительный движок, реализующий калькуляцию многоэтапных каскадных моделей аллокаций с поддержкой циклических распределений внутри этапов – для сотен тысяч переносов на трех этапах за несколько десятков минут. Движок обеспечивает прозрачность расчетов: каждый шаг распределения протоколируется. Аудит доступен в соответствующем разделе продукта. Архитектура позволяет аналитикам банка самостоятельно, без привлечения команды разработки, модифицировать методологию, настраивать переносы вручную или через формульные драйверы во встроенном редакторе.

Веб-интерфейс новой системы аллокаций выполнен в соответствии с высокими стандартами банка в области продуктового дизайна и органично вписался в экосистему внутренних продуктов «Т-Банка». Он предоставляет методологам возможность настраивать правила аллокаций, отслеживать статус расчетов в режиме реального времени и анализировать результаты распределений в разрезе задаваемых аналитических измерений. Команда GlowByte реализовала систему в соответствии с высокими стандартами требований к современной продуктовой разработке, а также учла требования «Т-Банка» к информационной безопасности и быстродействию системы.

Помимо полной преемственности методологии и снижения стоимости владения, немаловажным результатом проекта стало сокращение времени полного цикла расчета аллокаций более чем на 40%. Изменения в правилах распределения вносятся силами банка, что позволило сократить рутинный цикл (актуализация модели, пересчет, просмотр результатов) с часов до десятков минут. Возможность создания и редактирования графа аллокаций модели обеспечила наглядность распределения затрат между объектами учета, позволив аналитикам в интерактивном режиме отслеживать цепочки переноса расходов и оперативно вносить изменения в логику аллокаций. Достигнутые показатели производительности и переход на самостоятельное сопровождение модели силами банка стали прямым следствием совместных архитектурных и инженерных решений команд разработки GlowByte и «Т-Банка».

«Для нас этот проект особенный – мы сами внедряли SAS ABM в банке больше десяти лет назад и знаем, что бизнес-модель банка существенно усложнилась, а требования к гибкости и управляемости системы аллокаций многократно возросли. Именно поэтому, когда встал вопрос о замене, важно было по-настоящему перенести накопленную методологическую ценность и учесть пользовательский опыт в современной архитектуре. Этот проект – наглядное подтверждение того, что импортозамещение в сегменте сложной финансовой аналитики возможно без компромисса по качеству. Мы не просто воспроизвели функциональность SAS – мы создали систему, которая работает быстрее, понятнее для пользователей и полностью управляется внутри банка. Это именно тот результат, к которому мы стремимся в каждом проекте», – отметил Андрей Долгунин, управляющий директор GlowByte.

«Мы понимали: банку требовался не просто инструмент, а цифровая среда, адаптируемая под логику бизнес-процессов в реальном времени. Собственная разработка оказалась единственным способом дать заказчику полный контроль над архитектурой и гибкость без оглядки на вендоров. Поэтому мы спроектировали систему с нуля – заложили в код не только текущие правила, но и механизмы их бесшовной доработки без пересборки ядра. Для нашей команды это классический пример, где инженерное решение побеждает готовый продукт за счет предсказуемости и полной управляемости на всех этапах жизненного цикла», – сказала Ольга Пойтина, операционный директор практики, лидер GlowByte Studio.

«Сотрудничество GlowByte и «Т-Банка» насчитывает более десяти лет. Еще в 2013–2014 годах, когда мы приняли решение внедрить индустриальную платформу, именно GlowByte в статусе партнера SAS Россия/СНГ был привлечен к реализации проекта по внедрению SAS ABM. Тогда специалисты интегратора участвовали в разработке методологии и настройке модели взаимосвязей. Успешная прежняя совместная работа, накопленная экспертиза GlowByte в методологии и технической реализации аллокаций, понимание банковской модели и известный нам опыт разработки продвинутых аналитических систем стали решающими аргументами в пользу того, чтобы доверить разработку нового поколения системы тому же партнеру», – сказал Павел Токарев, финансовый директор, заместитель председателя правления «Т-Банка».

«Новое решение находится в нашей полной операционной собственности. Это значит, что мы контролируем каждую логическую цепочку, гибко перенастраиваем правила под новые задачи и развиваем платформу внутренними силами. Отдельно отмечу интерфейс: финансовые аналитики и методологи работают в нем ежедневно, и его привычная для нашего банка эргономика существенно сокращает время вхождения в процесс. Погрузившись в наши стандарты и культуру, команда GlowByte смогла достичь высокого уровня кастомизации», – сказал Александр Каспаров, руководитель продукта со стороны «Т-Банка».