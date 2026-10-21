«СКБ Контур» рассчитал свой углеродный след

«СКБ Контур» впервые провел оценку своего углеродного следа – совокупного объема парниковых газов, который образуется в результате деятельности компании. Расчет выполнен совместно с Институтом экономики и управления Уральского федерального университета и его студентами в рамках проекта по экономическому обоснованию экологической повестки. Об этом CNews сообщили представители «СКБ Контур».

В 2026 г. «СКБ Контур» принял Экологическую политику, закрепившую ключевые принципы ответственного отношения к окружающей среде. Одним из центральных векторов политики стало улучшение внутреннего экологического менеджмента и снижение негативного воздействия на среду через работу с инфраструктурой.

Светлана Скользкова, советник генерального директора «СКБ Контур» по социальной ответственности: «Мы давно развиваем социальные и образовательные проекты, теперь у нас появился инструмент, который позволяет объективно измерять воздействие на окружающую среду и управлять им. Важно, что расчет мы сделали в совместном проекте с Уральским Федеральным университетом, обращаясь к академическим знаниям и накопленной практике».

Первый расчет углеродного следа показал 11.5 тыс. тонн CO₂-эквивалента за 2025 г. Он включает три составляющие: прямые выбросы от собственного транспорта и котельной; косвенные, связанные с потреблением электроэнергии; прочие косвенные выбросы – закупка техники, командировки сотрудников, поездки на работу, обращение с отходами. Последняя категория оказалась самой значимой, что типично для ИТ-компаний, чей бизнес не связан с промышленным производством.

Методика расчета опирается на международные стандарты ISO 14064-1, GHG Protocol и российскую нормативную базу. В рамках проекта при участии студентов УрФУ был разработан калькулятор, который учитывает специфику отрасли, энергопотребление дата-центров, покупку оборудования и удаленный формат работы сотрудников.

Жанна Беляева, кандидат экономических наук, председатель комитета по устойчивому развитию УрФУ, руководитель образовательной программы «Мировая экономика и международный бизнес»:« Это первый подобный проект для ИТ-компании на Урале и пример эффективного партнерства университета и бизнеса. Мы опирались на международные стандарты и российскую нормативную базу. Результаты получились точными и применимыми для дальнейшего управления выбросами. Сегодня СКБ Контур не только посчитал свой углеродный след, но и получил рекомендации по его снижению».