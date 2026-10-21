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Обновленный модуль «ИНКА.НСИ» внесен в реестр российского ПО

Компания ИНКА 4.0 внесла в реестр отечественного программного обеспечения обновленную версию модуля «ИНКА.НСИ». Решение предназначено для ведения и контроля корпоративной нормативно-справочной информации, на которую опираются информационные системы предприятий. Новая версия расширила функциональные возможности модуля и позволяет применять его в большем числе задач. Об этом CNews сообщили представители ИНКА 4.0.

Решение ориентировано на организации с большим объемом справочных данных и сложной структурой информации, где одни и те же сведения используются сразу в нескольких корпоративных системах. В первую очередь это крупные промышленные предприятия и холдинги с несколькими подразделениями или производственными контурами.

«ИНКА.НСИ» можно использовать как функциональный модуль в составе MES-систем, построенных на базе платформы ИНКА 4.0, так и отдельно – для создания, ведения и приведения к единому стандарту записей нормативно-справочной информации и корпоративных справочников.

Ключевые изменения в рамках обновления затронули хранение истории данных, их сохранность и работу с большими справочниками. Записи справочников получили версионность с указанием периода действия, что позволяет отслеживать изменения сведений во времени. В системе появилась корзина для восстановления удаленных справочников, которая снижает риск случайной потери данных. Корректность данных контролируют новые проверки, в том числе на пересечение диапазонов, а также расширенные настройки проверки полей. Для больших справочников реализована постраничная загрузка и оптимизированы запросы к базе данных.

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Помимо этого, обновление расширило интеграционные возможности продукта. Теперь система поддерживает новые форматы импорта и экспорта, автоматически генерирует UUID (уникальные идентификаторы записей) и последовательно присваивает числовые ключи. Отдельные объекты можно запрашивать по коду через API.

«Новая версия «ИНКА.НСИ» решает несколько взаимосвязанных задач. Она упрощает повседневную работу со справочниками, повышает управляемость и качество НСИ, а также облегчает обмен данными с другими системами. Благодаря этому решение можно задействовать в более широком круге сценариев работы с НСИ. При этом важно подчеркнуть, что потребность в подобных инструментах определяет не масштаб компании, а то, насколько ей важно поддерживать единые, актуальные и проверенные справочные данные и передавать их между системами», – сказал архитектор платформы ИНКА 4.0 Андрей Степанов.

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