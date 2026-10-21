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Цифровизация
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«Нетрика Медицина» договорилась о сотрудничестве с НМИЦ инфекционных болезней ФМБА России

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика») и ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр инфекционных болезней ФМБА России» заключили соглашение о научно-техническом сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика Медицина».

Партнерство объединяет опыт «Нетрики Медицины» в создании цифровой инфраструктуры здравоохранения и организации обмена медицинскими данными, клиническую и научную экспертизу НМИЦ инфекционных болезней ФМБА России.

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Соглашение предусматривает проведение совместных исследований и подготовку научных публикаций по их результатам. Отдельные направления могут стать самостоятельными проектами. В основе подхода – использование единых данных и интеграция разных информационных систем.

«Медицинские организации накапливают большие объемы цифровых данных, но для проведения исследований важно, чтобы эти данные были сопоставимы между собой. Если показатели в разных системах фиксируются по-разному, их сложно объединить и проанализировать. Наша компания много лет работает над интеграцией медицинской информации. Уверен, наш опыт и компетенции послужат хорошей практической опорой для новых достижений центра и ФМБА России в целом», – отметил Андрей Дюков, коммерческий директор компании «Нетрика Медицина».

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