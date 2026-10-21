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Нейросети приукрашивают реальность: треть покупателей недвижимости не верит 3D-турам

Аналитики проекта «Сады Морей» провели исследование и выяснили, что 44,4% опрошенных россиян не готовы полностью отказаться от услуг риелтора, даже если ИИ гарантирует юридическую чистоту сделки и точный прогноз роста или падения цены. Однако 24,4% респондентов уверены, что при соблюдении этих условий участие специалиста им не потребуется. Об этом CNews сообщили представители «Сады Морей».

Пока опыт применения ИИ при поиске недвижимости есть у меньшей части участников исследования. Рекомендательные системы на «Циане» и «Авито» активно используют 15,6%. Каждый пятый пробовал подобные инструменты один-два раза, но результат не впечатлил. При этом 37,8% слышали о таких функциях и хотят ими воспользоваться.

Главное преимущество ИИ для большинства опрошенных (51,1%) состоит в том, что он быстро сравнивает сотни вариантов по цене и метражу. Ещё 26,7% считают, что алгоритмы лучше человека анализируют скрытые факторы: шум, экологию и криминогенность.

Среди наиболее востребованных цифровых инструментов респонденты выделяют «Прогноз цены» (28,9%), «Умный поиск» (26,7%) и функцию «Юридический помощник» (26,7%). При этом виртуальным 3D-турам и фото, сгенерированным или обработанным нейросетями, аудитория доверяет слабо. Треть считает, что алгоритмы слишком приукрашивают реальность. Еще 31,1% готовы опираться на визуализации только как на первый этап фильтрации, а 28,9% настаивают на обязательном просмотре недвижимости вживую.

Когда речь идет об отборе недвижимости, 37,8% доверили бы ИИ этот процесс при условии, что он объясняет причины отсева. Каждый пятый готов позволить искусственному интеллекту исключать варианты из поиска ради экономии времени. Однако 35,6% хотят видеть все предложения и решать сами.

При выборе недвижимости классов премиум и делюкс приоритеты аудитории меняются. Для премиум-класса критически важны данные, которые алгоритмы не всегда способны полноценно оценить. Цифровые двойники объектов — 3D-туры, VR-просмотры, BIM-модели — востребованы лишь как вспомогательный инструмент, а не как замена живого показа. Покупателям важно оценивать не только стоимость квадратного метра и перспективы роста цены, но и сезонность спроса, арендный потенциал, развитие туристической инфраструктуры и ликвидность объекта. Искусственный интеллект может помочь сопоставить количественные показатели, однако оценка уникальности локации и потребительских характеристик конкретного проекта по-прежнему требует более глубокого анализа.

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Здесь 37,8% респондентов поручили бы алгоритмам проверку репутации застройщика и качества материалов. Еще 22,2% покупателей доверили бы поиск уникальных характеристик лота, включая наличие террасы, высоту потолков и приватность лифта.

«Результаты исследования показывают, что даже при наличии точных прогнозов и цифровых инструментов проверки покупатели не готовы полностью отказываться от участия специалиста. В курортной недвижимости это особенно показательно. Здесь приобретают не просто квадратные метры, а определённый образ жизни. Искусственный интеллект может сравнить цены, инфраструктуру и проанализировать перспективы роста стоимости, но не способен в полной мере передать атмосферу места, ощущение приватности или впечатление от вида на море. Поэтому будущее рынка мы видим в сочетании технологий и человеческой экспертизы», — сказал Олег Садакин, руководитель проекта апарт-комплекса «Сады морей».

Особое значение эти характеристики приобретают в сегменте курортной недвижимости. При выборе объекта у моря покупатели оценивают не только стоимость и площадь, но и видовые характеристики, близость к пляжам, приватность, качество инфраструктуры и перспективы использования недвижимости для отдыха или сдачи в аренду. Ряд параметров, определяющих привлекательность объекта, сложно оценить без личного знакомства с локацией.

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