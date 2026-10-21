«М.Видео»: какую технику россияне чаще всего хотят получить в подарок

«М.Видео» проанализировала истории участников проекта ««М.Видео» исполняет желания», который проводился с 1 по 10 октября 2026 г., и составила рейтинг техники, о которой россияне чаще всего упоминали. На первом месте оказались смартфоны и iPhone, на втором — ноутбуки, на третьем — компьютеры и игровые ПК. В числе других популярных категорий — телевизоры, пылесосы, игровые консоли и крупная бытовая техника. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

Лидерами рейтинга стали смартфоны и iPhone: эту категорию упомянули в 385 историях. Ноутбуки встретились в 288 историях, компьютеры и игровые ПК — в 185. Таким образом, на три лидирующие категории пришлось 858 упоминаний. Телевизоры заняли четвертое место с 90 упоминаниями, пылесосы — пятое с 73. Игровые консоли и холодильники набрали по 59 упоминаний, планшеты — 52.

В рейтинге также представлены кофемашины и кофеварки, стиральные машины, аэрогрили, духовые шкафы и плиты, сушильные машины и шкафы, наушники и посудомоечные машины.

Директор по маркетингу «М.Видео» Андрей Скачек: «Техника давно стала частью повседневной жизни, поэтому желания, связанные с ней, могут многое рассказать о том, что важно для людей. Смартфон помогает оставаться на связи, компьютер открывает возможности для работы, учебы и увлечений, а бытовая техника делает домашние дела проще. При этом за каждым желанием стоит личная история: для кого-то это возможность наконец обновить привычное устройство, для кого-то — исполнить давнюю мечту. Нам было интересно увидеть, какие категории техники чаще всего появляются в историях спецпроекта по исполнению желаний».

Рейтинг составлен на основе историй, которыми участники делились в рамках проекта «М.Видео исполняет желания» в чат-боте компании в Telegram с 1 по 10 октября 2026 г. Данные отражают частоту упоминания категорий среди участников проекта и не являются репрезентативным исследованием предпочтений всего населения России.