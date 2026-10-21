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«Кросстех»: 8 из 10 ИБ-команд проваливают Red Teaming

Кибериспытания в 2026 г. стали одной из наиболее востребованных услуг по информационной безопасности. По оценке специалистов «Кросстех», порядка 80% ИБ-команд заказчиков в полной мере не справляются с противодействием команде атакующих.

Неудачей по результатам Red Teaming считается нулевая или околонулевая детектируемость, когда защищающиеся не выявляют активность в инфраструктуре и позволяют пентестерам реализовывать сценарии, приводящие к недопустимым событиям. К признакам неэффективной работы команды защиты также относятся несвоевременное реагирование на инциденты, отсутствие скоординированных действий, а также применение мер реагирования, приводящих к нарушению работы критически важных сервисов. При этом сам факт проникновения не всегда считается неудачей ИБ-команды, так как вредоносные действия могли быть реализованы не из-за ошибок, а из-за архитектурных особенностей инфраструктуры компании.

Чаще всего синие команды сталкиваются с трудностями при распознавании скрытых и бесшумных атак с использованием легитимных инструментов. Дополнительные сложности возникают при корреляции событий из большого количества разных источников, из-за ошибок в анализе данных и задержек при выявлении взаимосвязанных действий: защитникам сложно своевременно обнаружить развивающийся инцидент. Еще один вызов для команд – высокая нагрузка на системы мониторинга из-за большого количества ложных срабатываний, на фоне которых реальная угроза может остаться незамеченной.

Отдельным вектором атак, который зачастую позволяет красной команде достигать поставленных целей, остается социальная инженерия. ИБ-команда не может вовремя зафиксировать факт компрометации учетных данных на раннем этапе, вследствие чего атакующие получают дополнительное время для развития атаки и продвижения по инфраструктуре.

При этом, эксперты по анализу защищенности «Кросстех» указывают, что уровень подготовки ИБ-команд постепенно растет – среди команд, которые проходят повторные кибериспытания, порядка 50% улучшают свои показатели. Это связано как с развитием компетенций специалистов за счет обучения и привлечения новых сотрудников, так и с совершенствованием технических и организационных процессов: настройкой сбора и корреляции событий, расширением покрытия средствами мониторинга и повышением качества выявления атак.

«Киберучения и кибериспытания крайне востребованы, потому что помогают увидеть реальный уровень готовности ИБ-команд и эффективности работы системы информационной безопасности у заказчика. Важно понимать, что если синие и допустили проникновение и реализацию недопустимого события, это не означает их полную неготовность к атаке. Важно учитывать, что уровень навыков профессиональных пентестеров значительно выше, чем средний уровень хакеров, особенно в последнее время с учетом снижение порога входа в киберпреступную деятельность из-за искусственного интеллекта и распространения платформ Cybercrime-as-a-Service», – сказала Анастасия Мельникова, руководитель департамента оценки защищенности «Кросстех».

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