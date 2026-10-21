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«Информзащита» усилит защиту корпоративных устройств с платформой управления «Аврора Центр»

Компания «Информзащита» присоединилась к партнерской программе российского разработчика «Открытая мобильная платформа» по продукту «Аврора Центр». Сотрудничество позволит заказчикам «Информзащиты» внедрять комплексные решения для централизованного управления и защиты корпоративных устройств, включая смартфоны, планшеты, рабочие станции и специализированное оборудование. Особое значение партнерство имеет для организаций, развивающих мобильную инфраструктуру и переходящих на отечественное программное обеспечение.

По мере цифровизации бизнес-процессов корпоративная ИТ-инфраструктура становится все более распределенной. Помимо традиционных рабочих станций, компании используют мобильные устройства сотрудников, терминалы сбора данных, платежное оборудование и другие специализированные устройства. При этом часть оборудования работает за пределами корпоративной сети, что усложняет контроль за его состоянием, своевременным обновлением программного обеспечения и соблюдением требований информационной безопасности.

В таких условиях одной из задач ИТ- и ИБ-подразделений становится обеспечение единого управления разнородным парком устройств. Отсутствие централизованного контроля повышает вероятность использования устаревшего ПО, некорректных настроек безопасности и несанкционированного доступа к корпоративной информации.

Включение платформы «Аврора Центр» в портфель решений «Информзащиты» позволит заказчикам решать эти задачи в рамках комплексных проектов по развитию и защите ИТ-инфраструктуры.

Платформа обеспечивает централизованное управление корпоративными устройствами на ОС «Аврора», Android, AOSP и российских дистрибутивах Linux. С ее помощью организации могут удаленно настраивать оборудование, применять единые политики безопасности, контролировать установленное программное обеспечение, управлять обновлениями и отслеживать состояние устройств.

В случае потери или кражи корпоративного смартфона либо планшета администратор может удаленно заблокировать устройство или удалить с него корпоративные данные. Это особенно актуально для организаций с большим количеством мобильных сотрудников, территориально распределенными подразделениями и повышенными требованиями к защите информации.

Решение также позволяет ограничивать функциональность устройств в соответствии с рабочими задачами. Например, терминалы сотрудников складов и логистических компаний могут использоваться исключительно для выполнения предусмотренных бизнес-процессов, а мобильные устройства работников финансовых организаций — работать с установленным набором корпоративных приложений.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Отдельным направлением сотрудничества станет поддержка заказчиков при переходе на отечественные операционные системы. Возможность управления устройствами на российских дистрибутивах Linux и ОС «Аврора» позволяет выстраивать единые процессы администрирования и информационной безопасности в инфраструктуре, включающей оборудование различных типов.

Особую актуальность такие проекты имеют для государственных организаций, финансового сектора, промышленных предприятий, транспортных и логистических компаний, а также организаций с распределенной сетью филиалов.

«Аврора Центр» включен в реестр российского программного обеспечения и имеет сертификат ФСТЭК России. Это позволяет рассматривать платформу в проектах организаций, предъявляющих повышенные требования к информационной безопасности и использованию отечественного ПО, с учетом условий применения сертифицированного решения.

Практическая применимость платформы подтверждена масштабными внедрениями. В частности, «Аврора Центр» использовался для управления 360 тыс. устройств в рамках Всероссийской переписи населения. Архитектура решения рассчитана на управление крупными парками оборудования, включая проекты с более чем миллионом устройств.

В рамках партнерской программы «Информзащита» получит доступ к технической поддержке разработчика, демонстрационным стендам, тестовым версиям продукта и базе знаний. Программа также предусматривает обучение специалистов, что позволит развивать компетенции по внедрению и сопровождению платформы.

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