Группа «Эвобласт» и In Vitro Vision расширили ПАК «Маяк»

Группа «Эвобласт» готовит к выпуску датчики программно-аппаратного комплекса «Маяк» нового диаметра. Модернизированные датчики диаметром до 90 мм позволят эффективно использовать комплекс при работах на малогабаритных скважинах.

Ранее диаметр шаров-маяков был единым – 110 мм. Новый габарит позволит использовать датчики даже на скважинах небольшого размера.

Кроме этого, разработчики модернизировали и конструкцию вешки-сканера для поиска датчиков. Ключевая доработка – наконечник в виде пики. Обновление решает сразу две задачи: повышает безопасность – на нее можно опереться при перемещении по навалу. Но главное – новая конструкция обеспечивает более сфокусированный сигнал. Если раньше производитель декларировал 3 минуты на поиск датчика, то сейчас время поиска сократилось на треть, речь идет о двух минутах до точного определения месторасположения маяка.

Обновление расширяет возможности работы с программно-аппаратным комплексом «Маяк» и позволяет вести работы даже на объектах с малогабаритными скважинами.

«Маяки диаметром 90 миллиметров – это ключ к скважинам малого диаметра. Например, при диаметре скважины 127 мм, даже с коэффициентом разбуривания, шар размером 110 мм может застрять на половине скважины. С новым габаритом датчика таких рисков можно избежать», – отметил Сергей Мозер, руководитель направления «Эвобласт Инжиниринг».

ПАК «Маяк» совместная разработка группы «Эвобласт» и In Vitro Vision. Датчики комплекса помещают в контрольные скважины, расположенные по контуру рудного тела. После взрыва система определяет фактическое положение маяков и полезного компонента с точностью позиционирования до 10 см, что помогает избежать потерь ценного сырья на этапе экскавации.