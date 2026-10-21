F6 ScamRadar: скамеры зарабатывают на российских брендах более 1 млрд рублей ежемесячно

Компания F6, российский разработчик технологий для борьбы с киберугрозами, проанализировала угрозы цифрового мошенничества и фишинга для российских компаний в III квартале 2026 г. По данным аналитиков F6 Digital Risk Protection, киберпреступники использовали в своих схемах 5,7% всех веб-ресурсов, содержавших упоминания легальных брендов. Об этом CNews сообщили представители F6.

Фишинговые ресурсы злоумышленники чаще всего маскировали под компании из сферы ретейла (39%), в схемах скама мошенники активнее использовали бренды социальных медиа – соцсетей, мессенджеров и видеохостингов (25%), а для распространения вредоносного ПО – бренды ИT-компаний (49%). Ежемесячный доход скамеров от использования российских брендов специалисты F6 оценивают как минимум в 1,1 млрд руб.

Козырная карта

Эксперты департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 представили карту цифрового мошенничества и фишинга ScamRadar. Это бесплатный инструмент, который предназначен для оценки внешних цифровых рисков компаний из разных отраслей.

ScamRadar показывает, на каких направлениях злоумышленники проявляют наибольшую активность, какие схемы обмана чаще всего используют и в каких каналах создают опасные ресурсы. Сейчас на карте представлена аналитика угроз цифрового мошенничества и фишинга для российских компаний, которую аналитики F6 Digital Risk Protection подготовили по итогам III квартала 2026 г.

По данным F6 Scamradar, 5,7% от всех веб-ресурсов, которые содержат упоминания легальных брендов, использовались киберпреступниками в различных схемах обмана. Большая часть таких ресурсов – 60,1% – применялись для скама, 38,5% – для фишинга. Еще 1,4% использовались для распространения вредоносного программного обеспечения (ВПО): в этой статистике учитывались ресурсы, которые выдавали себя за легальные и «серые» магазины мобильных приложений.

Фишинг и скам – разные виды интернет-мошенничества. Цель фишинга – получить данные пользователя (логины, пароли, данные банковских карт и другую конфиденциальную информацию). Цель скамеров – похитить деньги пользователя под предлогом добровольного перевода. Цель распространения ВПО – заражение устройства для получения контроля над ним, хищения данных или денег с банковских счетов пользователя.

По итогам III квартала 2026 г. большую часть опасных веб-ресурсов составляли сайты (62%), аккаунты, каналы, чаты и боты в мессенджерах (23,9%), аккаунты, группы, сообщества и боты в социальных сетях (9,4%), аккаунты и карточки в сервисах бесплатных объявлений и маркетплейсах (3,1%), а также мобильные приложения, размещенные в легальных и «серых» магазинах (1,6%).

Специалисты F6 отмечают: реальная доля опасных веб-ресурсов, которые используются для мошенничества и других киберпреступных целей, может быть еще выше. В статистике опасных ресурсов (5,7% в III квартале 2026 г. и 8,4% во II квартале 2026 г.) учитываются только те, на которых был размещен мошеннический или фишинговый контент.

По оценке экспертов F6 Digital Risk Protection, ежемесячный доход мошенников от использования российских брендов в пяти основных схемах скама («Мамонт», FakeDate, инвестиционное мошенничество, партнерские программы и DeliveryRAT) составляет как минимум 1,1 млрд руб.

Ретейл под ударом

В топ-3 отраслей, под бренды которых злоумышленники маскировались при создании фишинговых ресурсов, по итогам III квартала 2026 г. вошли ретейл (39%), социальные медиа - социальные сети, мессенджеры и видеохостинги (21,5%) и платежные системы (15,7%). Банки и компании из индустрии развлечений заняли четвертое и пятое места (11,7% и 7,3% соответственно).

Для скама мошенники чаще всего создавали ресурсы от имени социальных медиа (25,9%), компаний из сферы ретейла (22,9%) и СМИ (21,2%). Банки оказались на четвертом месте (16,5%), на пятом – компании из сферы управления инвестициями (7,9%).

Вредоносное ПО для Android-устройств киберпреступники распространяли в основном от имени ИT-компаний (49,3%), а также брендов из сфер доставки (16,8%) и ретейла (12,1%).

Как отмечают аналитики F6, большинство фишинговых ресурсов, создаваемых мошенниками (66,3%), предназначена для сбора данных банковских карт. Еще 33,3% приходится на ресурсы, через которые злоумышленники собираются данные учетных записей. Значительно реже создают фишинговые ресурсы для сбора персоальных данных (0,3%) и получения доступа к криптокошелькам (0,1%).

Кроме актуальных данных о доле опасных ресурсов, распределении цифровых угроз по направлениям и топ атакуемых отраслей по типам угроз, на карте F6 ScamRadar также можно найти информацию о каналах распространения таких ресурсов, географии хостинг-провайдеров и регистраторов, к которым злоумышленники обращаются для регистрации сайтов, а также популярных мошеннических схемах, категориях и типах фишинга.

«Карта цифрового мошенничества и фишинга F6 ScamRadar – удобный инструмент для самых разных специалистов. Аналитикам ИБ и SOC он позволяет сформировать контекст внешних угроз и расставить приоритеты реагирования для защиты бренда. Эксперты по антифроду могут с его помощью отслеживать динамику мошеннических сценариев, затрагивающих клиентов и платежные процессы. Представители бизнеса с помощью ScamRadar могут получить отраслевую картину цифровых рисков без погружения в технические детали», – сказал Станислав Гончаров, руководитель департамента F6 Digital Risk Protection.

Сейчас на карте F6 ScamRadar доступна аналитика угроз цифрового мошенничества и фишинга для российских компаний по итогам II и III кварталов 2026 г. По мере обогащения базы знаний проект будет дополняться новыми типами статистических данных и функциональными возможностями.