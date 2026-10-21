Домой по стикеру: «Ростелеком» предложил новый инструмент управления умными домофонами

Цифровая платформа «Ростелеком Ключ» предложила жильцам новый инструмент управления доступом в подъезд — домофонные стикеры. Они заменяют традиционный магнитный ключ, при этом гораздо компактнее и удобнее: стикер можно наклеить на корпус смартфона, брелка или другого предмета, который человек всегда носит с собой. Теперь, чтобы открыть дверь подъезда, достаточно приложить стикер к домофонной панели. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Елена Нечай, директор продуктового офиса «Ростелеком Ключ»: «Наш сервис нацелен на формирование максимально комфортной и безопасной среды для жителей многоквартирных домов, поэтому мы постоянно предлагаем новые цифровые решения для дома и придомовой территории. Сейчас мы предложили удобную альтернативу домофонному ключу в виде стикеров. Предполагаем, что такая забота о повседневном комфорте будет востребована, и уже планируем расширять географию проекта».

Первыми преимущества технологии оценили жители Приморского края: проект был запущен в тестовом режиме в крупных жилых комплексах Владивостока, Находки и поселка Зима Южная.

Евгения Попова, директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала «Ростелекома»: «Основная задача стикера — сделать процесс попадания домой максимально быстрым и удобным. Идею создать независимое устройство, которое всегда под рукой, предложила наша сотрудница, а разработчик платформы “Ростелеком Ключ” ее поддержал. В итоге именно Приморье стало пилотным регионом для запуска инициативы: 450 стикеров получили жители жилых комплексов “Журавли”, “Формат” и “Три богатыря”».

Домофонный стикер представляет собой миниатюрную метку с чипом. Наклеив ее на корпус смартфона или чехол, пользователь получает цифровую альтернативу привычному ключу или магнитному брелоку. Главное преимущество решения — автономность: стикер работает как самостоятельный ключ и не требует питания от телефона, поэтому доступ в подъезд, на территорию закрытого двора или в кладовые помещения сохранится даже в том случае, если смартфон разрядился.

Александра Багдасарян, член совета ЖК «Журавли»: «Нам важно, чтобы жизнь в наших домах была комфортной и безопасной. Внедрение стикеров от “Ростелекома” сделало проход в подъезд по-настоящему удобным и быстрым для жителей. Теперь ключ от домофона — это не просто пластиковая “таблетка”, которую легко потерять, а удобный аксессуар, который всегда под рукой. Мы видим, что это решение повышает удовлетворенность жителей качеством сервиса в наших домах».

Стикер-ключ привязывается к учетной записи пользователя в мобильном приложении «Ростелеком Ключ». Для стабильной работы считывателя специалисты рекомендуют размещать наклейку на корпусе смартфона на удалении от встроенных NFC-модулей и зон беспроводной зарядки.

«Ростелеком Ключ» — это комплексное решение, объединяющее управление доступом в многоквартирные дома, подъездное и придомовое видеонаблюдение, телеметрию, а также сервисы для взаимодействия с управляющими компаниями, включая оплату жилищно-коммунальных услуг и мониторинг заявок. Сервис регулярно расширяется: только за последний год компания запустила решение для поиска парковочных мест у дома в режиме онлайн, систему информирования населения о чрезвычайных ситуациях, проект для безопасного пропуска курьеров в многоквартирные дома и станции для зарядки электромобилей.

«Ростелеком Ключ» — на 100 % российское решение. Продукт входит в реестр отечественного программного обеспечения, который формирует Минцифры России. Цифровая платформа размещена на территории страны в дата-центрах компании «Ростелеком-ЦОД», созданных по высшим стандартам надежности Tier III.