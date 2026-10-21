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«Базальт СПО» продлила поддержку программных продуктов Десятой платформы еще на год — до 31 декабря 2027 года

«Базальт СПО», производитель системного ПО на базе собственной платформы разработки, объявляет о продлении срока поддержки программных продуктов десятой версии на один год — до 31 декабря 2027 г. Ранее завершение поддержки было запланировано на 31 декабря 2026 г. Решение отвечает запросам рынка: продукты на Десятой платформе более не продаются, но крупным заказчикам необходимо время для планомерной миграции информационных систем на актуальную версию. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Компания также предоставляет возможность приобрести продукты на Одиннадцатой платформе с правом использования предыдущей версии, что позволит перейти на следующую стабильную ветку планомерно, без рисков для работающей инфраструктуры. До новой даты в продуктах Десятой платформы регулярно будут исправляться критические ошибки и выпускаться обновления безопасности.

«Мы видим, что значительная часть заказчиков продолжает использовать операционные системы и другие продукты линейки «Альт» на Десятой платформе в критически важных системах. Продление ее поддержки гарантирует, что переход на новую платформу пройдет в комфортном для бизнеса темпе», — отметил коммерческий директор «Базальт СПО» Владислав Животягин.

Поддержка репозитория Десятой платформы (p10) была завершена 31 декабря 2025 г. в соответствии с ранее объявленным графиком. С 1 января 2026 г. продукты десятой версии находятся в ограниченном режиме поддержки: развитие платформы завершено, обновления безопасности выпускаются для пакетов, входящих в состав продуктов, исправляются только критические ошибки. Режим сопровождения сохраняется до 31 декабря 2027 г.

Техническая поддержка пользователей по договорам и сертификатам ТП оказывается в сроки, указанные в них, и не зависит от общего срока поддержки продуктов. Обязательства перед клиентами с действующими сертификатами технической поддержки исполняются в полном объеме и без дополнительных расходов.

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