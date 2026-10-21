Айтишники рассказали, что на самом деле мешает им работать из дома

Эксперты девелоперской компании Pioneer опросили ИT-специалистов, для которых квартира служит еще и офисом, и выяснили, что мешает им сильнее всего. Первое место заняли стройка и уличный шум: их назвали 50% респондентов по России, а в Москве – 61%. При этом красивый пейзаж за окном отвлекает от работы лишь 4%. Об этом CNews сообщили представители Pioneer.

При этом вид из окна важен для большинства. В целом он значим для 86% опрошенных, а для 30% критичен: возможность отвести взгляд от монитора и посмотреть вдаль они считают важной частью рабочего комфорта. Еще 57% обращают внимание на пейзаж, но не ставят его выше стабильного интернета и тишины. В Москве суммарная доля тех, кому важен вид, достигает 90%, причем почти половина называют его критически значимым (49%).

Проблемы со светом и бликами решаются проще, чем шум: здесь многое зависит от организации рабочего места.

«Комфорт домашнего офиса зависит не только от вида из окна, но и от того, насколько грамотно организовано пространство. Рабочее место лучше располагать так, чтобы на экран не попадали прямые солнечные лучи, предусматривать качественное затемнение, вентиляцию и равномерное освещение. При этом важно избегать резкого контраста между яркостью монитора и окружающей обстановкой: слишком темные стены и работа в полумраке заставляют глаза постоянно адаптироваться к разному уровню освещенности, что повышает зрительную нагрузку. В российских климатических условиях стоит учитывать и расположение радиатора под окном: зимой он может создавать перегрев рабочей зоны. Эту проблему помогает решить более глубокая столешница и защитный экран, который направляет поток теплого воздуха в сторону. Не менее важно подбирать высоту стола и эргономичность кресла под конкретного человека, поскольку именно эти детали напрямую влияют на продуктивность и здоровье при ежедневной работе за компьютером», – сказала архитектор-дизайнер интерьеров Наталья Маруева.

При выборе квартиры под удаленный график наиболее привлекательным вариантом оказался вид на парк или реку – его отметили 73% участников российской выборки. Тихую улицу, позволяющую открыть окно, не раздражаясь на постоянный транспортный шум, выбрали 45%, городские огни – 25%, зеленый двор с детской площадкой – 18% респондентов. Вид на соседний дом допускают только 3%.

Ради привлекательного вида ИT-специалисты готовы пересматривать и другие параметры жилья. 33% согласились бы выбрать высокий этаж ради того, чтобы лучше лицезреть пейзаж, а 25% – поселиться дальше от центра города, но рядом с парком. Еще 11% готовы платить больше за вид на воду и зелень, 9% – отказаться от лишних пяти квадратных метров ради балкона с видом.

«Покупатели внимательно оценивают квартиру и вид из окна в момент выбора, но редко смотрят, что будет построено рядом с жилым комплексом через три–пять лет. Между тем свободный участок может превратиться в строительную площадку, а затем в новое здание, которое изменит панораму и освещенность квартиры. Для человека, работающего из дома, это вопрос не только эстетики, но и повседневного рабочего комфорта. Поэтому при покупке важно изучать планы развития района: перспективную застройку соседних участков, расположение будущих дорог, сроки реализации очередей самого комплекса и планы благоустройства. Гарантированная защита видовых характеристик – расположение на первой линии у воды», – сказала Ольга Великая, директор по продукту компании Pioneer.