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2ГИС обновил слой недвижимости: теперь можно оценить инфраструктуру района перед выбором квартиры

В 2ГИС стало проще выбирать место для жизни. В обновленном слое «Жилье» теперь можно посмотреть не только стоимость аренды или покупки недвижимости, но и инфраструктуру рядом с домом. Это поможет заранее оценить, насколько этот район подходит под привычный ритм, и выбрать локацию с удобным маршрутом до работы, учебы или важных городских объектов. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Найти в 2ГИС квартиру для аренды или покупки можно с помощью слоя недвижимости. При его включении на карте появятся объявления, которые можно отфильтровать по параметрам: новостройка или вторичка, продажа или аренда и т.д.

Теперь в карточке каждого объявления появился раздел «Рядом»: он показывает инфраструктуру вокруг дома (детские сады, школы, поликлиники, парки, остановки общественного транспорта, станции метро) и расстояние от него до каждого из объектов.

Новые разделы в карточке объявлений — «Рядом» и «Маршрут до места»

Еще одна новинка в карточке — раздел «Маршрут до места». Достаточно ввести адрес, например, работы, и 2ГИС покажет, сколько займет дорога пешком, на автомобиле и на общественном транспорте. Маршрут строится прямо из карточки объявления.

Кроме того, свежие объявления теперь выделяются на карте: при повторном поиске сразу видно, что появилось нового, не надо просматривать одни и те же варианты.

Новые и просмотренные объявления на карте 2ГИС

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«Выбор квартиры стал проще: не нужно переключаться между несколькими сервисами и вручную изучать все параметры. Раньше, чтобы оценить район, приходилось уходить с сайта объявлений, открывать карты, изучать инфраструктуру, рассчитывать отдельно дорогу до работы. Теперь вся эта информация собрана в карточке объявления в 2ГИС», — сказал Константин Дияшев, менеджер продукта в 2ГИС.

Посмотреть инфраструктуру пока можно в Москве и Санкт-Петербурге. В дальнейшем геосервис планирует расширить новые функции на другие города.

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