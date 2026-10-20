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We Fry завершила вторую очередь импортозамещения логистики с Axelot и Logareon

Компания We Fry завершила второй этап перевода логистического комплекса на российское программное обеспечение. Решения Axelot WMS и Logareon WCS запущены на складе площадью 10 тыс. кв.м, оснащенном автоматизированной системой хранения и извлечения грузов с кранами-штабелерами. Об этом CNews сообщили представители Axelot.

We Fry ежедневно производит и отгружает более 7 млн порций замороженного картофеля фри для крупнейших ресторанных сетей и розничной торговли России и стран СНГ. Для предприятия с круглосуточным производством критически важны бесперебойная работа склада, точность учета и соблюдение графиков поставок.

Первый проект по импортозамещению логистического ПО на производстве We Fry был завершен в третьем квартале 2025 г. Его успешная реализация стала основанием для дальнейшего масштабирования решения. Вторая очередь комплексной автоматизации завершилась во втором квартале 2026 г.

В рамки этого проекта вошел склад, который занимает площадь 10 тыс. кв. м и оснащен автоматизированными системами хранения и извлечения (AS/RS) с кранами-штабелерами. Эксперты Axelot не только заменили зарубежный софт управления складом (WMS) и координации оборудования (WCS) на решения Axelot WMS и Logareon WCS, но и адаптировали сложные алгоритмы планирования под задачи максимизации производительности кранов AS/RS. Проект позволил повысить управляемость автоматизированного склада и поддерживать стабильную производительность оборудования.

В качестве интеграционного инструмента для связи корпоративной информационной системы и Axelot WMS, точно так же, как и на первом проекте, используется решение Datareon.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Вторая очередь проекта была реализована быстрее и без сложностей, характерных для периода опытной эксплуатации: специалисты Axelot уже глубоко изучили грузопотоки We Fry, логику складских операций и специфику производства, поэтому сосредоточились на точной настройке бизнес-процессов новой площадки.

Сегодня весь логистический комплекс We Fry работает в едином цифровом пространстве на отечественном ПО, формируя независимую от зарубежных поставщиков ИТ-архитектуру. Axelot WMS и Logareon WCS — системы с открытым исходным кодом, что гарантирует отсутствие скрытых зависимостей и возможность модификации под будущие производственные инновации.

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