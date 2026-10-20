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В сентябре 2026 г. интерес бизнеса к картам 2ГИС вырос почти в 10 раз

Количество запросов к API и SDK 2ГИС — как коммерческих, так и некоммерческих — в сентябре 2026 г. выросли в 1,7 раза по сравнению с августом 2026 г. Это коснулось карт, навигации, поиска, геокодирования и маршрутов — всего более 15 API сервисов компании. Наибольшим спросом в этот период пользовались карты: запросов к ним через API стало больше в 9,7 раза. Об этом CNews сообщили представители 2ГИС.

Сентябрьский рост повлиял и на годовую динамику. За последние 12 месяцев — с сентября 2025 г. по сентябрь 2026 г. — общее число запросов бизнеса ко всем API и SDK 2ГИС выросло в 2,4 раза, а к картам — в 10,6 раза. Запросов к API навигации за тот же период стало больше в 1,8 раза, к API поиска — в 1,1 раза.

«На фоне ухода многих иностранных вендоров российский бизнес ищет сильные отечественные решения — в сфере геотехнологий такой альтернативой зачастую становится 2ГИС, продукты которого входят в единый реестр отечественного ПО. Наши карты и навигацию используют сервисы доставки, такси, каршеринга и другие городские сервисы. В зависимости от задач бизнеса решения на основе данных и технологий 2ГИС можно развернуть во внутренней ИТ-инфраструктуре организации — on-premise», — сказал Кирилл Кукарцев, вице-президент по коммерции в 2ГИС.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

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