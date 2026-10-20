УрФУ внедрил голосового ИИ-ассистента Voxys для работы с абитуриентами

Уральский федеральный университет совместно с компанией Voxys внедрил голосового ИИ-ассистента для автоматизации коммуникаций с абитуриентами. Решение помогает университету обрабатывать массовые обращения в период приемной кампании, оперативно предоставлять поступающим необходимую информацию и снижать нагрузку на сотрудников приемной комиссии. Об этом CNews сообщили представители Voxys.

Ежегодно в период поступления университет сталкивается с большим количеством однотипных вопросов об образовательных программах, сроках подачи документов, условиях зачисления и дальнейших действиях абитуриентов. Значительная часть таких коммуникаций требует времени сотрудников, которое можно направить на решение более сложных и индивидуальных вопросов.

Внедренный голосовой ИИ-ассистент способен самостоятельно вести диалог с абитуриентами по заданным сценариям, предоставлять необходимую информацию и уточнять сведения. Технология позволяет одновременно обрабатывать большое количество коммуникаций, сохраняя доступность университетских сервисов в периоды пиковой нагрузки.

Технологическим партнером проекта выступил Voxys. В основе решения – технологии распознавания и синтеза речи, автоматизации диалогов и интеллектуальной обработки обращений. Сценарии взаимодействия адаптированы под процессы и информационную базу УрФУ.

«Для нас важно, чтобы цифровая трансформация выражалась не только в создании новых информационных систем, но и в конкретных изменениях повседневных процессов университета. Использование ИИ позволяет автоматизировать значительную часть типовых коммуникаций и одновременно сделать взаимодействие с университетом более доступным и оперативным. Проект с голосовым ассистентом – один из практических шагов в этом направлении», — сказал Сергей Кульпин, начальник управления по организации приема и работы с абитуриентами УрФУ.

Внедрение голосового ИИ-ассистента соответствует стратегическим задачам развития УрФУ в рамках программы «Приоритет-2030». Помимо автоматизации коммуникаций, технология открывает возможности для повышения эффективности приемной кампании – увеличения охвата потенциальных абитуриентов, сокращения потерь на этапах поступления и повышения доли кандидатов, успешно дошедших до зачисления. Особое значение имеет адресная работа с абитуриентами с высокими результатами ЕГЭ: своевременное информирование и сопровождение могут способствовать привлечению наиболее подготовленных студентов и, как следствие, росту среднего балла ЕГЭ зачисленных – одного из целевых показателей программы развития УрФУ.

В перспективе подобные решения могут применяться при работе с программами дополнительного профессионального образования, проведении опросов и информировании студентов и выпускников. Отдельное направление – поддержка иностранных абитуриентов: мультиязычные ИИ-ассистенты потенциально способны помогать с вопросами поступления, подготовки документов, прибытия в Россию и адаптации к обучению. Согласно целевым показателям программы, к 2030 г. доля иностранных студентов в УрФУ должна достичь 12%.

«Университеты взаимодействуют с тысячами абитуриентов, студентов и выпускников, и значительная часть этих коммуникаций поддается автоматизации. Наш проект с УрФУ показывает, как технологии голосового ИИ могут решать конкретные задачи высшего образования. Мы видим потенциал для дальнейшего развития таких решений - от автоматизации приемной кампании до создания цифровых помощников, сопровождающих студентов на протяжении всего периода обучения» – отметила Екатерина Потапова, директор по продажам Voxys.