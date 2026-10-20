Траты промышленных предприятий на программное обеспечение выросли на 19%

Расходы промышленных предприятий на программное обеспечение в 2025 г. выросли на 19%, до 145 млрд руб. — подсчитали аналитики компании «Индастри софт солюшнс», вендора платформы промышленного ИИ «АтомМайнд». Это рекордная сумма за весь период наблюдения с 2005 г. Об этом CNews сообщили представители «Индастри софт солюшнс».

Наиболее заметно выросли траты на программное обеспечение у предприятий полиграфической промышленности — почти в 6 раз за год. Кратный рост расходов на программное обеспечение наблюдается также в угольной промышленности — в 2,5 раза, производстве мебели — более чем в 2 раза, добыче прочих полезных ископаемых (камня, песка, глины, торфа, соли, драгоценных камней и др.) — в 2 раза. Более чем в полтора раза увеличили вложения в ПО предприятия из сфер обращения с отходами, водоснабжения и водоотведения, а также в нефте- и газодобывающей промышленности. Кроме того, более чем на треть выросли соответствующие траты в металлургии, фармацевтике и пищевой промышленности.

Максимальный рост совокупных расходов на ПО зафиксирован у промышленных предприятий Санкт-Петербурга (на 9,1 млрд руб., или на 25,4% по сравнению с прошлым годом), Красноярского края (+3,3 млрд руб., или +98,4%), Вологодской области (+3 млрд руб., или +73,5%), Татарстана (+1,2 млрд руб., или +46,1%), Якутии (+1,1 млрд руб., или +108,1%), Ямало-Ненецкого автономного округа (+1 млрд руб., или +52,8%), Ханты-Мансийского автономного округа (+0,9 млрд руб., или +27%), Приморского края (+0,8 млрд руб., или +772,5%), Тверской области (+0,7 млрд руб., или +239,6%) и Иркутской области (+0,6 млрд руб., или +52,1%).

В среднем одно российское промышленное предприятие потратило на программное обеспечение 7,8 млн руб. — на 16% больше, чем в 2024 году. Наибольшие средние расходы на софт зафиксированы в Санкт-Петербурге (50,9 млн руб. на одно промышленное предприятие), Вологодской области (44 млн руб.), Ямало-Ненецком автономном округе (31,9 млн руб.), Красноярском крае (24,1 млн руб.), Ханты-Мансийском автономном округе (18,9 млн руб.), Москве (18,6 млн руб.), Якутии (15,1 млн руб.), Мурманской области (7,6 млн руб.), Иркутской области (7,6 млн руб.) и Татарстане (6,6 млн руб.).

В исследовании используется классификация отраслей промышленности, применяемая Росстатом при расчете индекса промышленного производства. В соответствии с официальной статистической методологией в состав промышленного производства включаются четыре укрупненных вида экономической деятельности по ОКВЭД-2: добыча полезных ископаемых (раздел B), обрабатывающие производства (раздел C), обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (раздел D), водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (раздел E). На основе данной классификации сформирована аналитическая сетка из 29 отраслей промышленности.

Расчеты выполнены на основе данных Росстата по форме № 12-Ф, которую предоставляют крупные и средние предприятия. В рамках данного показателя учитываются капитальные затраты на создание и приобретение программного обеспечения: расходы на разработку и покупку программ, операционных систем, баз данных и других IT-решений, рассчитанных на использование более одного года. В частности, к ним относятся: разработка собственного программного обеспечения, признаваемого нематериальным активом, включая затраты на оплату труда программистов, тестирование и привлечение сторонних специалистов; приобретение лицензий и готового программного обеспечения для длительного использования; покупка инструментов разработки и средств автоматизации, необходимых для создания программного обеспечения; создание крупных баз данных, предназначенных для долгосрочного использования.

К категории расходов на программное обеспечение относятся в том числе затраты на специализированные программные решения и платформы на базе технологий искусственного интеллекта при условии их приобретения или создания в соответствии с критериями учета, установленными для данного показателя.

Динамика расходов на программное обеспечение в промышленном секторе

Наиболее заметный рост трат на ПО за весь период наблюдения был отмечен в 2018 г. — тогда расходы промышленных предприятий выросли на 60,8%, с 23,6 млрд до 38 млрд руб. В 2019 г. показатель снизился на 2,7% — это единственный год сокращения расходов за весь период наблюдения. Уже в 2020 г. рост был сопоставимым по масштабу: затраты увеличились сразу на 60%, до 59,2 млрд руб. В 2021 г. рост продолжился (+29,5%), однако затем темпы стали более умеренными: в 2022 г. расходы увеличились на 9,7%, в 2023 г. — на 11,6%, а в 2024-м — сразу на 30%, до 122 млрд руб.

В 2025 г. промышленные предприятия направили на программное обеспечение 144,6 млрд руб., что на 22,6 млрд руб., или на 18,5% больше, чем годом ранее. Таким образом, в 2025 г. российская промышленность обновила рекорд по абсолютному объему расходов на ПО.

«В структуре расходов промышленных предприятий на ПО основную долю занимают готовые решения: около 40% приходится на приобретение лицензий. Еще порядка 30% составляют расходы на разработку ПО сторонними организациями и столько же — на собственную разработку, адаптацию и доработку программных решений. При этом структура закупок ПО в промышленном секторе заметно меняется в пользу российских продуктов: доля отечественного программного обеспечения в закупках лицензий выросла с 80% в 2024 году до 87% в 2025-м. В денежном выражении продажи лицензий на отечественное ПО за год увеличились примерно на 10%, а по сравнению с 2017 годом выросли почти в 3 раза. О реальных результатах импортозамещения, таким образом, можно судить не только по динамике расширения реестра отечественного ПО, но и по фактическому росту трат промышленных предприятий на российские решения», — сказала Дарья Верстелле, генеральный директор «Индастри софт солюшнс».

Расходы на программное обеспечение по отраслям промышленности

Больше всего на ПО потратили производители кокса и нефтепродуктов: 40,3 млрд руб. Вдвое меньше расходов на компьютерный софт понесли производители электроники (20,2 млрд руб.) и представители энергетической отрасли (20,1 млрд руб.). Далее следуют металлургия (14,7 млрд руб.), нефте- и газодобывающая промышленность (9,2 млрд руб.). В десятку также вошли химическая промышленность (5,1 млрд руб.), пищевая промышленность, включая напитки (5 млрд руб.), производство металлических изделий (4,5 млрд руб.), производство прочих транспортных средств и оборудования (судостроение, железнодорожное машиностроение, авиастроение и космическая промышленность, производство военной техники и других транспортных средств; 4,1 млрд руб.) и добыча металлических руд (2,9 млрд руб.).

Отрасли промышленности с наибольшими расходами на разработку и приобретение программного обеспечения, 2025 г.

Отраслевая динамика

Наиболее значительно расходы на программное обеспечение выросли у предприятий полиграфической промышленности — почти в шесть раз за год (+498%). Также в лидерах по росту трат угольная промышленность (142,1%, т.е. почти в 2,5 раза), производство мебели (+131,3%, т.е. более чем в 2 раза), добыча прочих полезных ископаемых (камня, песка, глины, торфа, соли, химического и минерального сырья, драгоценных и полудрагоценных камней и других нерудных полезных ископаемых; 99,7%, т.е. в 2 раза), обращение с отходами (+86,2%), водоснабжение и водоотведение (+65,7%), нефте- и газодобывающая промышленность (+65,5%), металлургия (+37,6%), фармацевтическая промышленность (+36,7%), а также пищевая промышленность (+35,4%).

В ряде отраслей промышленности, напротив, расходы на программное обеспечение снизились по сравнению с прошлым годом. Наиболее существенно сократили траты на софт предприятия прочих обрабатывающих производств (сюда входят производство ювелирных изделий, музыкальных инструментов, спортивных товаров, игрушек и пр.; −73,2%), табачной промышленности (−45,5%), деревообработки (−35,7%), а также компании, оказывающие услуги в области добычи полезных ископаемых (−30,2%). Сокращение расходов также зафиксировано у производителей строительных материалов (−20%), предприятий в сфере ремонта и монтажа машин и оборудования (−19,2%), предприятий автомобильной промышленности (−17,9%) и легкой промышленности (−2,7%).

Расходы промышленных предприятий на программное обеспечение по регионам России

Больше всего на ПО потратили промышленники Санкт-Петербурга — 45 млрд руб. Основной объем расходов в регионе пришелся на предприятия из сфер нефтепереработки и производства кокса (36,8 млрд руб.), энергетики (3,4 млрд руб.), а также водоснабжения и водоотведения (1,3 млрд руб.).

На втором месте Москва — совокупные расходы промышленных предприятий на ПО в столице составили 35,6 млрд руб. Наибольшие траты отмечены в электронной промышленности (16,5 млрд руб.), энергетике (7,4 млрд руб.) и пищевой промышленности (2,8 млрд руб.).

Далее следует Вологодская область — 7,1 млрд руб. Лидером по расходам на софт в регионе стала металлургия (5,9 млрд руб.). Значительно меньше промышленные предприятия потратили на ПО в химической промышленности (901,6 млн руб.), а также в сфере производства металлических изделий (110 млн руб.).

На четвертом месте Красноярский край — 6,6 млрд руб. Наибольшие расходы фиксировались в энергетике (2,9 млрд руб.), металлургии (2 млрд руб.) и добыче металлических руд (761,2 млн руб.).

Замыкает первую пятерку Ханты-Мансийский автономный округ — 4,4 млрд руб. Основной объем трат на программное обеспечение обеспечила нефте- и газодобывающая промышленность (3,5 млрд руб.), еще 730,3 млн руб. пришлось на энергетику и 119,6 млн руб. — на услуги в области добычи полезных ископаемых.

Также в десятку регионов с максимальными расходами на ПО вошли Московская область (3,9 млрд руб.), Татарстан (3,7 млрд руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (3 млрд руб.), Свердловская область (2,9 млрд руб.) и Нижегородская область (2,5 млрд руб.).

Региональная динамика

Наиболее существенно в абсолютном выражении выросли траты на программное обеспечение в Санкт-Петербурге — на 9,1 млрд руб., или на 25,4% по сравнению с прошлым годом. Такой рост стал возможен благодаря предприятиям по производству кокса и нефтепродуктов — их расходы на программное обеспечение увеличились на 9,7 млрд руб. При этом траты производителей электроники сократились на 2,8 млрд руб. — это максимальное снижение среди отраслей промышленности.

Второе место занял Красноярский край, где расходы увеличились на 3,3 млрд руб., или почти в 2 раза (+98,4%). Основной вклад в рост внесли предприятия энергетики — на них пришлось увеличение расходов на 2,3 млрд руб.

На третьей позиции — Вологодская область, где расходы выросли на 3 млрд руб., или на 73,5%, то есть более чем в 1,5 раза. Рост преимущественно обеспечили предприятия металлургии, увеличившие расходы на программное обеспечение на 2,6 млрд руб.

Далее следуют Татарстан (+1,2 млрд руб., или +46,1%), Якутия (+1,1 млрд руб., или +108,1%, то есть рост более чем в 2 раза), Ямало-Ненецкий автономный округ (+1 млрд руб., или +52,8%), Ханты-Мансийский автономный округ (+0,9 млрд руб., или +27%), Приморский край (+0,8 млрд руб., или +772,5%, то есть рост почти в 9 раз), Тверская область (+0,7 млрд руб., или +239,6%, то есть рост более чем в 3 раза) и Иркутская область (+0,6 млрд руб., или +52,1%).

Регионы с наибольшим ростом расходов на программное обеспечение в промышленности

Среди всех регионов наибольшее сокращение расходов промпредприятий на ПО зафиксировано в Башкортостане — на 1,4 млрд руб., или на 60,6%. Существеннее всего в регионе снизили затраты предприятия по производству кокса и нефтепродуктов — на 1,2 млрд руб.

Второе место заняла Самарская область, где расходы сократились на 726,1 млн руб., или на 35,5%. Основной вклад в снижение внесли предприятия по производству автотранспорта — на 560,2 млн руб.

На третьей позиции — Кемеровская область, где расходы сократились на 560,6 млн руб., или на 60,1%. Основное снижение пришлось на предприятия металлургии — на 526,8 млн руб.

Заметно сократились затраты на софт у предприятий Омской (−466,3 млн руб., или −58,6%) и Тульской областей (−383,6 млн руб., или −34%). Далее следуют Ярославская область (−289,9 млн руб., или −39,7%), Оренбургская область (−247,1 млн руб., или −38,4%), Томская область (−197,5 млн руб., или −49,9%), Астраханская область (−151,1 млн руб., или −36,9%) и Пермский край (−127,2 млн руб., или −11,5%).

Средние расходы промышленных предприятий на программное обеспечение

В среднем одно российское промышленное предприятие в 2025 г. потратило на ПО 7,8 млн руб. — на 16% больше, чем годом ранее.

Наибольшие средние расходы на компьютерный софт пришлись на Санкт-Петербург (50,9 млн руб. на одно промышленное предприятие), Вологодскую область (44 млн руб.), Ямало-Ненецкий автономный округ (31,9 млн руб.), Красноярский край (24,1 млн руб.), Ханты-Мансийский автономный округ (18,9 млн руб.), Москву (18,6 млн руб.), Якутию (15,1 млн руб.), Мурманскую область (7,6 млн руб.), Иркутскую область (7,6 млн руб.) и Татарстан (6,6 млн руб.).