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RWB: мошенники пытаются заработать на покупателях бумажных книг — как не попасться на их уловки

Команда безопасности RWB обнаружила мошенническую схему, направленную на покупателей бумажных книг в интернете. Преступники завлекают жертв предложениями приобрести по низкой цене книги, якобы списанные со складов издательств, ритейлеров, маркетплейсов и других сервисов. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Пользователям отправляют ссылки на вредоносные страницы, где у них запрашивают данные карты и прочую личную информацию. После получения оплаты мошенники перестают выходить на связь.

«Мошенники постоянно отслеживают и пытаются использовать в своих целях интерес покупателей. Бумажные книги остаются популярным товаром — на Wildberries и в приложении “WB Книги”, например, каждый день заказывают по несколько тысяч изданий. Поэтому этот сегмент тоже не ускользнул от внимания киберпреступников. Мошенникам играет на руку и тот факт, что схемы с подобными товарами не так часто попадают в новости, как, например, ложные розыгрыши призов», — сказала руководитель направления антифрода и модерации RWB Елена Орлова.

Команда «WB Книг» подчеркивает, что сервис не списывает со складов товары и не передает их на реализацию. Специалисты RWB призывают пользователей проверять в официальных источниках все сообщения о специальных предложениях и акциях. Для этого следует самостоятельно открыть приложение или сайт сервиса и уточнить информацию в чате поддержки.

Если пользователь уже ввел свои данные на мошенническом ресурсе, необходимо сразу заблокировать скомпрометированные учетные записи либо изменить пароли через приложения или обращения в банки.

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