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Röndell развивает направление встраиваемой техники и представляет новую индукционную варочную поверхность

Производитель премиальной посуды и бытовой техники Röndell продолжает расширять ассортимент встраиваемых решений для кухни. Новая индукционная варочная поверхность Röndell RIH 6424 BG предлагает лаконичный дизайн, удобное сенсорное управление и функциональные возможности, рассчитанные на разные сценарии использования. Об этом CNews сообщили представители Merlion.

Новая модель выполнена в классическом черном цвете и оснащена четырьмя зонами нагрева с независимым слайдерным управлением. Для каждой зоны предусмотрена отдельная шкала, что позволяет быстро выбирать и регулировать необходимый уровень мощности.

Одной из ключевых особенностей поверхности стала функция объединения варочных зон. Она позволяет объединить две зоны нагрева в одну большую рабочую область — решение подходит для приготовления в посуде нестандартного размера, например, в прямоугольной сковороде или утятнице.

Для ускорения процесса приготовления предусмотрена функция кратковременного резкого увеличения мощности до максимума, что помогает быстрее довести воду до кипения.

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В модели также используется инверторная технология, которая обеспечивает непрерывный нагрев и позволяет поддерживать стабильную работу без резких циклических включений и выключений.

Отдельное внимание уделено безопасности эксплуатации. Индикация остаточного тепла информирует о том, что поверхность остается горячей после выключения. Символ на дисплее помогает определить, какие зоны требуют осторожности.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Для большей гибкости в процессе приготовления предусмотрена функция «Пауза/Запуск», позволяющая приостановить процесс и затем продолжить его с заданными настройками. Функция поддержания температуры позволяет сохранить готовое блюдо теплым до подачи.

«Сегодня от техники для кухни ожидают не только базовой функциональности, но и возможности адаптироваться под разные способы приготовления. Для Röndell важно создавать решения, которые отвечают этим повседневным задачам и при этом соответствуют привычному для бренда подходу к качеству и удобству использования», — сказал Александр Галкин, директор по продукту Röndell.

Выход новой модели становится следующим этапом развития Röndell в категории крупной бытовой техники. Ранее бренд анонсировал расширение ассортимента и выход в сегмент КБТ, опираясь на многолетнюю экспертизу в создании кухонных решений.

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