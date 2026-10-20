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«ПУМА Биллинг» предложила технологическую основу для развития MVNO 2.0 и частных сетей 5G

«ПУМА Биллинг» представила подход к использованию мультитенантной BSS/OSS-платформы для развития виртуальных операторов нового поколения и корпоративных сервисов на базе частных сетей 5G. Решение позволяет управлять несколькими независимыми проектами в рамках единой системы и настраивать индивидуальные условия обслуживания для каждого заказчика. Об этом CNews сообщили представители «ПУМА Биллинг».

Частные сети 5G становятся перспективным инструментом цифровизации промышленных предприятий и логистических комплексов. Они позволяют подключать большое количество устройств, автоматизировать производственные процессы и внедрять роботизированные решения. Для операторов это открывает новые возможности развития корпоративных услуг, но одновременно повышает требования к гибкости тарификации и управления сервисами.

Мультитенантная платформа «ПУМА Биллинг» обеспечивает для каждого проекта независимый контур с собственными тарифами, настройками и политиками обслуживания. Благодаря иерархической модели новые площадки могут наследовать базовые настройки оператора, а индивидуальные условия задаются через конфигурацию системы. Такой подход ускоряет время запуска продуктов, исключает необходимость создания отдельных биллинговых систем и сокращает объем дополнительных разработок.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Платформа также поддерживает делегированное администрирование: корпоративные заказчики могут самостоятельно управлять настройками услуг и политиками подключенных устройств в пределах полномочий, установленных оператором. OCS-модуль «ПУМА Биллинг» обеспечивает онлайн-тарификацию и контроль потребления услуг в режиме реального времени, включая поддержку тарификации в сетях 5G SA.

«Частные сети 5G меняют не только технические возможности связи, но и коммерческую модель операторского бизнеса. Для работы с промышленными предприятиями недостаточно просто обеспечить подключение устройств — необходимо гибко управлять услугами и условиями обслуживания каждого заказчика. Мультитенантный подход позволяет использовать единую технологическую основу для разных корпоративных проектов, не превращая каждое подключение в отдельное внедрение. Мы видим в этом одно из перспективных направлений развития виртуальных операторов нового поколения», — отметили в «ПУМА Биллинг».

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