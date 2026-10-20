NGR Softlab представила решения класса сетевой безопасности Alertix NTA и Alertix NDR

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности NGR Softlab объявил о расширении продуктового портфеля и выходе в сегмент сетевой безопасности с решениями классов NTA и NDR. Компания представляет высокопроизводительную систему анализа сетевого трафика Alertix NTA и комплексное решение Alertix NDR, обеспечивающее полный цикл работы с сетевыми угрозами — от обнаружения до расследования и реагирования.

Alertix NTA анализирует сетевой трафик в реальном времени и по сохраненным записям, обеспечивая детальную видимость взаимодействий между узлами сети, приложениями и сервисами. Система интегрируется с существующими средствами защиты и передает результаты анализа в SIEM, DLP, песочницы и другие СЗИ, предварительно фильтруя данные и снижая нагрузку на инфраструктуру. Продукт распознает более 260 сетевых протоколов и обеспечивает производительность до 50 Гбит/с на один сенсор, что превышает возможности представленных на рынке решений.

Глубокий анализ трафика на уровнях L2 – L7 позволяет Alertix NTA выявлять как подозрительные сетевые взаимодействия, так и признаки атак, скрытых в легитимном обмене данными. Решение помогает обнаруживать угрозы на ранних стадиях, до воздействия на критически важные системы. Среди выявляемых угроз – сетевая разведка и сканирование, горизонтальное перемещение злоумышленников, вывод данных, атаки Man-in-the-Middle и отказа в обслуживании, а также менее распространенные техники, включая аномальную фрагментацию пакетов и ARP-spoofing. Расширенные сценарии интеграции позволяют использовать Alertix NTA в качестве системы-поставщика данных (от метаданных сетевого взаимодействия до контента, передающегося по сети: файлы, письма, сообщения мессенджеров, SQL-запросы и прочее) для любых систем мониторинга, анализа и систем поддержки принятия решений.

Alertix NDR – комплексное решение для обнаружения угроз, расследования инцидентов и реагирования на них. Система сопоставляет сетевые данные с событиями серверов, рабочих станций, приложений и средств защиты, обогащая их сведениями о пользователях и ИТ-активах, формирует расширенный контекст инцидентов и позволяет аналитикам проверять гипотезы, фиксировать результаты расследований и контролировать их обработку в едином интерфейсе. Встроенные механизмы автоматизированного реагирования дают возможность блокировать вредоносный трафик и изолировать скомпрометированные узлы.

«Сетевой трафик — один из наиболее достоверных источников информации не только о происходящем внутри инфраструктуры, но и о внешней активности, направленной на нее, в том числе о попытках разведки, сканирования и выявления потенциальных точек проникновения. Злоумышленники могут удалить журналы событий или обойти средства защиты на конечных устройствах, но полностью скрыть следы своей активности в сетевом трафике гораздо сложнее. Именно поэтому мы считаем, что сетевой анализ должен войти в базовую часть защиты любой инфраструктуры, вне зависимости от ее особенностей, наличия или отсутствия SIEM, размера и бюджета компаний, – отметил Дмитрий Пудов, заместитель генерального директора NGR Softlab. – Alertix NTA и Alertix NDR повышают прозрачность сетевых взаимодействий, помогая специалистам ИБ выявлять угрозы, которые могут оставаться незамеченными другими инструментами. Развивая направление NTA и NDR, мы не просто даем компаниям дополнительные возможности – наши новые продукты позволяют командам ИБ обеспечить реагирование в режиме практически реального времени».