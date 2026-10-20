МТС и Всероссийское общество глухих повысят доступность цифровых сервисов

МТС и «Всероссийское общество глухих» (ВОГ) договорились о стратегическом партнерстве, которое предполагает создание доступной цифровой среды для людей с нарушениями слуха. Целью такого партнерства является адаптация цифровых сервисов под эту социокультурную группу. МТС и ВОГ уже успешно реализовали ряд совместных социальных инициатив.

МТС в рамках сотрудничества с ВОГ продолжит адаптировать цифровые сервисы для удобного использования глухими и слабослышащими пользователями. Такое сотрудничество стало продолжением ряда уже реализованных инклюзивных инициатив. Так, в рамках бесплатного обучающего ИИ-курса для людей с инвалидностью «Каждый включен» ВОГ внесло рекомендации по адаптации контента, включая внедрение качественных субтитров и оптимизацию трансляции жестового языка. Участниками проекта этой осенью стала 1 тыс. человек, а заявки подали свыше 1850 кандидатов из 180 городов страны.

МТС уже адаптировала ряд своих цифровых сервисов для людей с нарушением слуха. Так, обучение в рамках проекта «Каждый включен» проходит на платформе «МТС Линк» – благодаря технологиям искусственного интеллекта сервис автоматически преобразует речь участников в текст в режиме реального времени, обеспечивая высокую точность распознавания. Это помогает устранять коммуникационные барьеры и делает деловое общение и обучение доступнее.

В марте МТС запустила сервис «Секретарь для глухих и слабослышащих», который позволяет людям с нарушениями слуха пользоваться голосовой связью без посторонней помощи. Решение позволяет представителям этой инклюзивной группы наладить телефонное общение: оно в режиме реального времени при входящем звонке преобразует речь вашего собеседника в текст, а письменные ответы пользователя с нарушением слуха – в голосовой ответ.

«МТС провела более 300 интервью с участием людей с нарушением слуха, в результате компания создала «Секретаря для глухих и слабослышащих» – уникальный для рынка продукт, цель которого – создание равных возможностей общения для людей, которые раньше не могли использовать телефон для разговора. Компания отмечает востребованность этого решения среди людей с ограничениями слуха. С момента запуска с помощью сервиса было проведено более полумиллиона телефонных разговоров», – отметил руководитель семейства продуктов «Секретарь» Александр Цвенгер.

«На круглом столе по развитию доступной медиасреды участники обсудили ключевые проблемы субтитрирования для глухих и слабослышащих. В ближайшее время будут созданы рабочие группы, которые займутся улучшением визуального оформления субтитров и повышением их доступности на онлайн-платформах. Нам важно не только реализовать технические улучшения, но и информировать аудиторию: уже сейчас мы начинаем консультировать компании, чтобы в телепрограммах появились четкие пометки о наличии субтитров. Мы провели встречу с командой онлайн-кинотеатра КИОН и ожидаем серьезных изменений: от гибкой настройки субтитров в плеере до значительного увеличения объема субтитрированного контента в библиотеке», – сказал помощник президента ВОГ по доступной среде Николай Шмелев.