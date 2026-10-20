Mont включила в портфель Kaspersky Vulnerability Management для централизованного управления уязвимостями

Группа компаний Mont объявила о расширении продуктовой линейки «Лаборатории Касперского». Mont предложит партнерам новое корпоративное решение Kaspersky Vulnerability Management. Продукт ориентирован на компании, которым необходимо сократить поверхность атаки, повысить прозрачность ИТ-активов и снизить нагрузку на команды информационной безопасности.

Решение Kaspersky Vulnerability Management предназначено для централизованного управления уязвимостями в ИТ-инфраструктуре и помогает бизнесу выявлять слабые места в цифровом ландшафте, ранжируя их с учетом реальных рисков.

Платформа объединяет инструменты для обнаружения и инвентаризации активов, агентное и безагентное сканирование на уязвимости, а также проверку конфигураций на соответствие стандартам безопасности и законодательного регулирования. В решении предусмотрены готовые профили под требования ФСТЭК, в том числе приказов №№ 117, 21, 31 и 239, что облегчает контроль за их выполнением.

Отдельное направление — контроль за обновлениями. Единая консоль позволяет централизованно следить за новыми патчами и выходом очередных версий для Windows-устройств, что упрощает работу ИТ- и ИБ-команд и помогает быстрее устранять выявленные проблемы.

Одним из преимуществ Kaspersky Vulnerability Management является интеграция с продуктами экосистемы вендора, в том числе Kaspersky Endpoint Security и Kaspersky SIEM. Если решения уже используются в инфраструктуре, для подключения Kaspersky Vulnerability Management на защищаемых хостах достаточно изменить соответствующий параметр политики. Такой подход ускоряет внедрение и позволяет использовать существующую инфраструктуру, упростив ее администрирование.

«Управление уязвимостями сегодня становится одной из ключевых задач корпоративной информационной безопасности: организациям важно не просто находить потенциальные проблемы, но и понимать, какие из них требуют первоочередного внимания. Kaspersky Vulnerability Management объединяет обнаружение активов, поиск уязвимостей, контроль конфигураций и управление обновлениями в едином решении, помогая выстроить системный процесс снижения поверхности атаки», — сказала Мария Погребняк, старший менеджер по развитию бизнеса «Лаборатории Касперского».

«Для партнеров Mont появление Kaspersky Vulnerability Management в портфеле означает возможность предложить заказчикам комплексный подход к управлению информационной безопасностью с учетом требований российского регулирования. Особенно важным преимуществом мы считаем интеграцию с экосистемой вендора — одного из ключевых игроков рынка кибербеза: для организаций, которые уже используют Kaspersky Endpoint Security, переход к управлению уязвимостями может быть значительно проще и быстрее. Мы ожидаем интерес к новому продукту «Лаборатории Касперского» со стороны компаний, которым необходимо не только повысить прозрачность инфраструктуры, но и сделать процесс устранения уязвимостей более управляемым и предсказуемым», — отметил Виктор Павлов, пресейл-инженер по реагированию на киберугрозы ГК Mont.