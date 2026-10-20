Меньше времени — больше откликов: «Авито Работа» запустила бесплатный курс по найму персонала

«Авито Работа» запустила бесплатный образовательный курс по найму персонала. Обучающая программа поможет работодателям за несколько уроков освоить ключевые инструменты платформы — от размещения вакансий до аналитики — и закрывать вакансии быстрее и с меньшими затратами. Программа рассчитана на широкую аудиторию и доступна без регистрации на платформе. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Поиск и привлечение персонала остаются для бизнеса одной из ключевых задач. По данным исследования рынка труда «Авито Работы» за первое полугодие 2026 г., занятость населения близка к максимуму — 61,3%, а специалисты в возрасте 30–44 лет, составляющие кадровое ядро рынка труда, вовлечены в экономику более чем на 90%. На рабочих и линейных позициях сохраняется структурный дефицит кадров. В таких условиях привлекать людей «с рынка» становится всё сложнее, и скорость найма превращается в решающее преимущество. В 2026 г. вакансии малого и среднего бизнеса на «Авито Работе» закрывались в среднем за 14 дней, а в производстве и агропромышленном комплексе — за восемь дней. По оценке платформы, средний срок закрытия вакансий для СМБ по рынку составляет от трёх до пяти недель. Курс «Авито Работы» помогает работодателям быстрее проходить путь от размещения вакансии на платформе до выхода кандидата.

«Авито Работа» разработала сегментированную программу, адаптированную под потребности трех типов работодателей: микробизнеса, малого и среднего бизнеса, а также крупных компаний. Это позволит каждому пользователю изучать только те инструменты и сценарии, которые соответствуют его задачам.

Курс состоит из девяти уроков и помогает разобраться с первыми шагами на платформе — от регистрации до размещения вакансии, а также с оформлением профиля, продвижением, аналитикой, автоматизацией, работой с откликами и холодной базой. Уроки можно проходить в любом порядке. Для упрощения навигации все материалы собраны на единой обучающей странице.

Пользователь проходит понятный маршрут от регистрации до уверенной работы с платформой. Небольшим компаниям курс помогает самостоятельно закрывать вакансии, не привлекая дорогих посредников. Крупные работодатели глубже осваивают аналитику и инструменты брендинга, чтобы усилить свои объявления. Главная цель курса — сократить путь работодателя от регистрации до закрытия вакансии и помочь бизнесу эффективно использовать платформу, грамотно распределять бюджет на продвижение вакансий и за счет этого быстрее нанимать сотрудников.

«Мы хотим, чтобы каждый работодатель чувствовал себя на платформе уверенно с первого дня. Курс — это наш способ помочь бизнесу быстро освоиться, сэкономить время и начать получать пользу от всех возможностей «Авито Работы». Мы сделали программу практичной и разделили ее по типам бизнеса, чтобы каждый нашел то, что нужно именно ему», — сказал Владимир Урсу, директор по продукту «Авито Работы».