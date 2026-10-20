Filum расширяет ассортимент компактными ламинаторами для дома и офиса

Теперь под маркой Filum доступны компактные ламинаторы для дома и бизнеса. Все устройства поддерживают режим горячей и холодной ламинации, с максимальной толщиной ламинирования 0,5 мм и максимальной шириной ламинирования 230 мм., а для устранения замятий снабжены системой ABS Об этом CNews сообщил представитель Filum

Новинки представлены двумя линейками – Filum «Комфорт» и Filum «Эксперт». Базовые модели из линейки «Комфорт» подойдут для использования дома и в офисе при небольших нагрузках, а старшая линейка «Эксперт» – для творческих задач и бизнес-процессов.

Младшая модель ассортимента – Filum «Комфорт 1» (арт.FL-LM260-280-WH). Это компактный ламинатор с габаритами 352 x 126 x 75 мм, поддерживающий толщину пленки от 80 мкм до 125 мкм. Максимальная скорость ламинирования составляет 280-340 мм/мин, при времени разогрева 2-3 минуты. Устройство имеет базовый набор функций и выполняет одну прямую линию реза, без возможности фигурной резки или перфорации.

Старший представитель линейки – ламинатор «Комфорт 2» (арт. FL-LM260-280-BK), обладает аналогичными характеристиками, но выполнен в меньших габаритах, его размер составляет 351 x 108 x 70 мм. Модель также предназначена для домашнего и офисного использования, для базовых операций с ламинированием и небольших нагрузок.

Устройства линейки «Комфорт» хорошо справятся с таким функционалом, как ламинирование пропусков, бумажных бейджей, ресторанных меню, защита многоразовых бланков, временный ремонт ценных чертежей и документов, а также изготовление различных домашних поделок.

Вторая линейка, Filum «Эксперт», представляет собой две модели устройств с дополнительными функциями и повышенной производительностью - Filum «Эксперт» и Filum «Эксперт Плюс». Эти ламинаторы рассчитаны на малые и средние офисы и применение в профильном бизнесе – салонах фотопечати и копировальных центрах. Кроме того, устройства подходят для самых разных задач в домашнем творчестве, пригодятся в школах и детских садах для изготовления поделок.

Filum «Эксперт» (арт. FL-LM280-340-SET) рассчитана на аналогичную с предыдущими моделями толщину пленки и ламинирования, но при этом позволяет делать фигурную нарезку ламинируемых изделий, скруглять углы, а также снабжена дыроколом. Максимальная скорость ламинирования составляет 280-340 мм/мин, на разогрев уходит 3-4 минуты. По габаритам Filum «Эксперт» относится к классу компактных, размеры устройства составляют 362 x 131,5 x 86,3 мм, а вес – всего 1,08 кг., благодаря чему ламинатор можно использовать в домашних условиях и в маленьких помещениях.

Помимо прямой линии, функционал ламинатора Filum «Эксперт» позволяет выполнять пунктирную и волнистую нарезку до 3 листов бумаги А4 толщиной 80 г/м², либо одного листа ламинированной бумаги. Кроме того, доступно перфорирование до 8 листов бумаги плотностью 80г/м² с помощью дырокола, с диаметром отверстия 6мм, поддерживается пленка толщиной до 250 мкм после ламинирования. Скруглитель углов сможет обработать 1 лист 80 г/м² офисной бумаги, либо 125 мкм плёнки после ламинирования. Также предусмотрена возможность устанавливать железное кольцо для переплёта диаметром 20, 25 и 30 мм.