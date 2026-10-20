«Экспанта» купила 25% разработчика PLM-платформы «Стаксель»

Холдинг разработчиков промышленного ПО «Экспанта» (входит в ГК «Ультиматек») приобрел 25% «СиЭс Технологии» — разработчика российской PLM-платформы «Стаксель». Сделка ориентирована на средний сегмент рынка управления жизненным циклом изделий. Соглашение предполагает доведение доли до 50% в два транша. Средневзвешенная оценка по двум траншам составит 300 млн руб. Об этом CNews сообщил представитель «Экспанты».

Сделка отражает сдвиг, который происходит на российском рынке PLM. После ухода западных вендоров крупнейшие отечественные разработчики — «Аскон» и «Топ Системы» — сконцентрировались на особо значимых проектах (ОЗП) с государственной поддержкой. Только в PLM-сегменте РФРИТ поддержал 12 таких проектов на 12,96 млрд руб.: крупнейшие гранты получили «Топ Системы» (проекты для ОАК и Роскосмоса) и «Аскон» (проект для «ОДК-Авиадвигатель»). Всего портфель ОЗП насчитывает 197 проектов общей стоимостью около 200 млрд руб. Эти решения заточены под крупные госкорпорации и многолетние тяжелые внедрения.

Между тем значительная часть спроса остается без комплексных решений. Речь о средних производственных компаниях, которые проектируют и выпускают продукцию, но не входят в крупные промышленные группы и не претендуют на госфинансирование. Им нужен PLM другого типа — доступный по стоимости и срокам внедрения и при этом совместимый с уже работающим парком CAD-систем.

Именно эту задачу решает «Стаксель». Платформа работает с данными основных мировых и российских CAD-систем, поэтому предприятию не нужно пересобирать инженерный стек и отказываться от накопленных наработок. В основе — единая модель данных, которая закрывает задачи управления инженерными данными и жизненным циклом изделия без связки из разрозненных программ.

«Мы больше 15 лет внедряли западные PDM/PLM-системы и хорошо знаем их ограничения. «Стаксель» мы строили не как копию, а как платформу с единой моделью данных, свободную от наследия существующих на рынке PLM-систем. Партнерство с «Экспантой» даёт нам ресурсы, каналы продаж и доступ к крупным промышленным заказчикам, чтобы из проверенной технологии сделать по-настоящему массовый рыночный продукт», — сказал генеральный директор «СиЭс Технологии» Владимир Скороход.

Для «Экспанты» сделка замыкает продуктовый контур. По словам Александра Смоленского, генерального директора «Экспанты», «Стаксель» дополнит портфель промышленного ПО холдинга, в который уже входят решения для производственного планирования (Adeptik, Hive Mind AI, «Алгоритм1»), управления ремонтами («Датабриз») и ИИ-советчиков для металлургии («Датана»). «Стаксель» добавляет недостающее звено — инженерные данные, связывая проектирование с производством и финансовым результатом.

«Часть наших инвестиций направлена в продуктовые команды ушедших западных вендоров — признанных лидеров рынка. Так, из Dassault Systèmes — мировой компании, объединявшей десятки сложнейших технологических продуктов, — вышло несколько команд, которые основали собственные компании. Продуктовая экспертиза у них мирового уровня, а вот выстраивать продажи и масштабирование — отдельная компетенция, которой им не хватало, ее даст «Экспанта». «СиЭс Технологии» — еще одна такая команда в нашем периметре: ее продукты эквивалентны решениям Dassault Systèmes, а «Стаксель» закрывает первый передел — управление инженерными данными», — сказал управляющий директор «Экспанты» Илья Измайлов.

Ставка на средний сегмент опирается и на динамику производства: в России растет выпуск собственной продукции — от промышленного оборудования до потребительских товаров, — а вместе с ним и объем задач по ее проектированию и технологической подготовке. Платформа «Стаксель» уже применяется промышленными заказчиками, в том числе в холдинге по производству железнодорожной техники (АО СТМ), и имеет высокий уровень технологической зрелости (TRL 9).

По оценке Strategy Partners, российский рынок PLM в 2024 г. составлял 18 млрд руб. из 50 млрд рынка инженерного ПО, а доля отечественных решений к 2030 году должна достичь 93%. «Экспанта» рассчитывает занять 2–3% PLM-сегмента в течение четырёх лет — это 360–540 млн руб. годовой выручки.