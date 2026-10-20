CorpSoft24 вложит более 1 млрд руб. в новое ИИ-направление бизнеса

CorpSoft24 сделал искусственный интеллект одним из ключевых направлений своего бизнеса и объединил вокруг ИИ-технологий продукты и сервисы в области данных, облачной инфраструктуры и других корпоративных решений. Компания представила линейку продуктов для всего пути внедрения ИИ у клиентов: от выбора первого сценария и консалтинга, до инфраструктуры, интеграции, обеспечения информационной безопасности (ИБ) и масштабирования. До 2029 г. объем вложений в развитие ИИ-направления составит более 1 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Компании находятся на разном уровне готовности к использованию ИИ. Одним необходимо определить первые сценарии применения технологии, другим - подобрать инструменты под конкретные задачи. Крупному бизнесу требуется сложная архитектура: инфраструктура для работы с большими объемами данных, собственные модели и защищенные контуры для эксплуатации ИИ-систем.

В целом, несмотря на то, что бизнес все активнее использует искусственный интеллект в рабочих процессах, после первых же экспериментов он сталкивается со сложными вопросами: где технология действительно может дать результат, какие задачи стоит решать с помощью ИИ, как подготовить данные и сохранить контроль над корпоративной информацией.

Именно поэтому CorpSoft24 запускает новое направление CorpSoft.AI – платформу решений для корпоративного ИИ, которая объединяет ИИ-консалтинг, собственные продукты, инфраструктуру и готовые сервисы. Направление опирается на экспертизу компании в области облачных технологий, данных и информационной безопасности, включая построение защищенных ИИ-контуров для работы с корпоративной информацией.

«Развитие ИИ-направления является одним из стратегических приоритетов. До 2029 г. CorpSoft24 планирует инвестировать более 1 млрд руб. в развитие этого направления, включая создание и развитие собственных ИИ-продуктов, инфраструктуры для корпоративного ИИ и расширение экспертизы команды. Мы видим, что компании находятся на разных этапах работы с искусственным интеллектом. Поэтому мы создавали CorpSoft.AI как направление, которое объединяет разные сценарии работы с ИИ и позволяет компаниям двигаться от первых экспериментов к полноценному использованию технологии в бизнесе», — сказал Константин Рензяев, генеральный директор ГК CorpSoft24.

CorpSoft.AI объединяет экспертизу CorpSoft24 в области ИИ, корпоративных систем, облачной инфраструктуры, данных и безопасности.

В частности, для тех, кто только присматривается к ИИ, CorpSoft24 предлагает ИИ-консалтинг. Он помогает определить, где использование искусственного интеллекта действительно оправдано, какие процессы можно изменить с помощью технологии, какие данные потребуются и как выстроить дальнейшие действия.

Для компаний, которым нужны готовые инструменты под конкретные задачи, CorpSoft24 развивает собственные ИИ-продукты в рамках платформы CorpSoft.AI. Один из сценариев – помощь руководителям в анализе сложных ситуаций и подготовке решений. Для таких задач создана «Цифровая команда», которая позволяет рассматривать проблему с разных точек зрения, сопоставлять варианты действий и учитывать возможные риски.

Другой важный сценарий связан с доступом к корпоративным знаниям. Во многих компаниях необходимая информация распределена между документами, системами и внутренними базами. Решение «Контекст» помогает организовать работу с корпоративными данными и использовать их в ИИ-сценариях с учетом правил доступа.

По мере развития ИИ в компаниях возникает еще одна задача - управление самой программой изменений. Решение «Цифровая компания» помогает руководству управлять всей ИИ-трансформацией: объединяет отдельные ИИ-сценарии, решения и результаты их использования в единую картину. Это позволяет определять приоритеты и масштабировать успешные практики.

Продукты работают в защищенном контуре, что позволяет использовать их при работе с корпоративными данными с учетом требований безопасности.

Для компаний, которые самостоятельно создают ИИ-решения или используют собственные модели, CorpSoft24 предоставляет инфраструктуру: вычислительные ресурсы с GPU, доступ к языковым моделям через API и сервисы для работы с данными. В зависимости от задачи компании могут выбрать разные варианты размещения: закрытый корпоративный контур с локальным размещением моделей, облачную инфраструктуру или гибридный подход. При таком сценарии чувствительная информация остается внутри компании, а для менее критичных задач могут использоваться внешние облачные модели.

«При внедрении ИИ важно учитывать не только возможности самой технологии. Не менее важны данные, инфраструктура и требования безопасности. Для одних задач нужен полный контроль внутри собственного контура. Для других можно использовать внешние сервисы. Главное – выбрать архитектуру, которая соответствует конкретной задаче бизнеса», — сказал Константин Рензяев.

Кроме собственных продуктов CorpSoft.AI включает прикладные ИИ-решения для конкретных бизнес-задач. Это могут быть интеллектуальные чат-боты, умный поиск по корпоративной информации, решения для расширения возможностей бизнес-систем, включая «1С:ERP», и другие сценарии применения искусственного интеллекта в процессах компании. Также направление включает витрину готовых ИИ-решений российских и зарубежных разработчиков, которые можно подобрать под задачи бизнеса и использовать в существующей ИТ-среде.

Особое внимание уделяется информационной безопасности. Корпоративное использование ИИ связано с обработкой внутренних документов, баз знаний и другой чувствительной информации, поэтому контроль доступа, защита данных и безопасная работа в корпоративном контуре становятся обязательной частью ИИ-решений.

«Мы рассматриваем искусственный интеллект как часть цифровой среды компании. Его эффективность определяется не только возможностями модели, но и тем, насколько хорошо технология встроена в процессы бизнеса. Только при таком подходе ИИ становится рабочим инструментом, который помогает компании решать практические задачи», — сказал Константин Рензяев.