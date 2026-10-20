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«Авито Подработка» и BelkaCar запустили новый тип заданий

На «Авито Подработке» появился новый тип заданий — от каршеринга BelkaCar в Москве и Сочи. Сейчас исполнителям доступны задания по заправке автомобилей сервиса, можно выбрать, где и сколько заправок выполнить. В дальнейшем планируется расширение списка заданий. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Исполнитель сам определяет объем подработки в зависимости от того, сколько хочет заработать. При этом выполнять определенное количество заданий не обязательно: закончить смену можно в удобный момент.

Чтобы начать, нужно выбрать смену BelkaCar в «Авито Подработке», после чего задания будут поступать в приложении каршеринга. После выполнения заданий исполнитель также получает от BelkaCar бонус — 30 минут или 30 километров бесплатной поездки.

«Мы постоянно расширяем пул заданий, и задания по работе с автомобилями BelkaCar — новый формат на сервисе. Для таких заданий не нужны специальные навыки или подготовка, а главное — можно выполнить всего одно задание. Исполнитель сам решает, когда работать и сколько заданий сделать», — сказал Сергей Яськин, директор «Авито Подработки».

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«Пользователи каршеринга BelkaCar за быстроту и удобство сервиса – подключение «Авито Подработки» помогает повысить гибкость и скорость обслуживания автопарка и тем самым обеспечить лучший пользовательский опыт», — сказали в BelkaCar.


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