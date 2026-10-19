В Metrika42 появился новый дизайн личного кабинета

Компания Efsol представила обновлённый дизайн личного кабинета облачной Metrika42 — системы мониторинга производительности «1С». Главное внимание уделили удобству пользователя. Обновление призвано сделать повседневную работу с системой понятнее и комфортнее. Одновременно компания приглашает новых клиентов протестировать Metrika42 на своих задачах.

Мониторинг помогает специалистам следить за состоянием «1С» и разбирать возникающие проблемы. Но собрать данные недостаточно. Важно удобно работать с ними, понимать показания и определять, что требует проверки.

Эту задачу учитывали при обновлении дизайна облачной Metrika42. Личный кабинет получил новое визуальное оформление. Акцент сделан на удобстве взаимодействия с системой — как при регулярном контроле производительности, так и при диагностике конкретной проблемы.

Обновление адресовано действующим пользователям и специалистам, которые только знакомятся с продуктом. Его цель — сделать интерфейс понятным рабочим инструментом для администраторов, разработчиков и команд сопровождения «1С».

Новый дизайн дополняет развитие функциональности Metrika42. Помимо мониторинга, в продукте доступны ИИ-анализатор инцидентов и ИИ-консультант. Анализатор помогает исследовать проблемы производительности. Консультант позволяет задавать вопросы о показаниях мониторинга, ошибках и коде «1С», получать пояснения и определять направления дальнейшей диагностики.

Таким образом, развитие продукта охватывает и инструменты анализа, и удобство повседневной работы с ними. Специалисту важно не только увидеть отклонение, но и разобраться, что оно означает и что проверять дальше.

Вместе с выпуском обновлённого дизайна Efsol приглашает новые компании познакомиться с облачной Metrika42.

Тестирование позволит оценить личный кабинет и возможности системы на задачах мониторинга «1С». Специалисты смогут познакомиться с продуктом и определить, насколько он подходит для ежедневного контроля и диагностики производительности.

Приглашение адресовано администраторам и разработчикам «1С», инженерам сопровождения и ИТ-руководителям, которые выбирают систему мониторинга для своей компании.

Чтобы принять участие в тестировании, необходимо обратиться в команду Metrika42 и запросить тестовый доступ к облачной версии.