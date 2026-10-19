Столичный завод расширил линейку кабелей для энергетической инфраструктуры

«Завод Москабель» в 2026 г. расширил ассортимент продукции для энергетических объектов. Предприятие освоило выпуск силовых кабелей среднего напряжения, предназначенных для передачи и распределения электроэнергии на промышленных площадках, в энергосистемах и транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Столичные производители разрабатывают и выпускают продукцию для надежной работы городской инфраструктуры. В этом году “Завод Москабель” расширил линейку силовых кабелей. Новая серия рассчитана на широкий круг задач, в том числе на электроснабжение транспортных объектов. Предприятие имеет статус промышленного комплекса и получает поддержку Москвы в виде налоговых льгот», — отметил Анатолий Гарбузов.

Кабели отличаются высокой прочностью и устойчивостью к низким температурам. Они не распространяют горение при прокладке изделий близко друг к другу, а их оболочка не содержит галогенов и, таким образом, при пожаре не выделяет газообразных продуктов, вызывающих коррозию. Эти свойства важны для объектов с повышенными требованиями к надежности электроснабжения и пожарной безопасности.

Линейка включает варианты с медными и алюминиевыми жилами разного сечения. В зависимости от условий эксплуатации конструкция может предусматривать различные экраны и защитные элементы.

«Разнообразие конструкций позволяет подобрать решение под требования конкретного проекта. Один из выпускаемых вариантов — кабель на напряжение 15 киловольт с медной жилой сечением 500 кв. мм и медным экраном сечением 120 кв мм. Комплект из трех таких изделий способен передавать до 26,6 МВт мощности. Это сопоставимо с одновременным потреблением примерно пяти тысяч квартир, если на каждую приходится нагрузка 5,4 кВт», — сказал генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел Моряков.