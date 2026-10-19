Разделы

Безопасность Стратегия безопасности Бизнес Кадры
|

Сбербанк запустил бесплатный курс по финансовому антифроду

Сбербанк на базе «СберУниверситета» запустил курс «Финансовый антифрод: лаборатория защиты». Обучение бесплатное. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Программа построена на разборе полного цикла мошеннической атаки с трех позиций: технических антифрод-специалистов, сотрудников фронт-линии и психологии клиента. Материалы включают лонгриды, короткие видео, задания на расчет метрик и анализ данных, а также разбор реальных кейсов. Слушатели изучат эволюцию мошеннических схем и технологии атак, методы противодействия социальной инженерии, методологию Kill Chain, анализ данных из открытых источников и графовую аналитику, ИТ-архитектуру антифрод-систем (правила, скоринг, ML-модели, поведенческие маркеры), а также правовые механизмы блокировки мошенников и возврата средств со счетов дропов.

Курс предназначен для начинающих и практикующих специалистов по антифроду, сотрудников фронт-линии и служб безопасности банков, аналитиков, ИТ-специалистов, а также студентов финансовых и технических направлений. Материалы будут полезны и тем, кто хочет понимать механизмы мошеннических схем для личной финансовой безопасности. Курс рассчитан на 30 часов, проходит онлайн. По завершении курса выдается электронный сертификат.

Запуск курса отвечает росту спроса на специалистов по кибербезопасности, включая антифрод-направление. По данным сервиса «Работа.ру», с 2021 г. спрос на специалистов по кибербезопасности в России вырос более чем на 30% — по среднему ежемесячному числу активных вакансий. При этом 74% российских компаний сообщают о нехватке специалистов по информационной безопасности. За девять месяцев 2026 г. в России было открыто более 8000 вакансий в этой сфере — на 10% больше, чем за тот же период 2025 г.

Курс разработан командой Сбербанка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома

Хакеры украли у властей данные о гражданах за 50 лет

Грани искусственного интеллекта: как компании внедряют ИИ в реальную практику

СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает

Все везде и сразу: что бизнес ждет сегодня от провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

Власти обяжут использовать российский алгоритм шифрования «Кузнечик» во всех смартфонах с 5G

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще