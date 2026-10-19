Разделы

ИТ в банках
|

Сбербанк представил первую операционную модель для управления жизненным циклом ПО в эпоху ИИ-агентов

Сбербанк выпустил первый релиз новой операционной модели AI-Disrupt PSLC (Product Service Lifecycle) — подхода к жизненному циклу эксплуатации ПО в эпоху ИИ-агентов. Олб этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Главное отличие модели от классического ITSM (IT Service Management) — принцип AI-first: сопровождение изначально проектируется для совместной работы людей и агентов. Человек задает цели, полномочия и критерии успеха, агент выполняет действия в пределах выданных полномочий. Правила и контроль (governance) заложены в каждое действие агента. Свобода агента зависит от риска и обратимости операции, а ответственность за результат всегда остается за человеком.

Трансформация охватывает четыре направления: команды, процессы, платформу и связь сопровождения с разработкой. Инженеры готовят знания для агентов, проектируют сценарии и проверяют качество их работы. Процессы сопровождения становятся исполняемыми сценариями — runbooks с заданными полномочиями и проверкой результата. Проверенные сценарии можно повторно использовать и адаптировать к другим сервисам.

Подход охватывает применение ИИ в сопровождении и надежную работу самих ИИ-систем. Человек задает цель и допустимые границы, сохраняет возможность вмешаться и ответственность за результат. Агенты, работающие на базе больших языковых моделей, могут давать неверные ответы, поэтому необходимо контролировать поведение агентов и научиться им доверять. Контроль встроен в выполнение каждой операции: самостоятельность агента зависит от риска, обратимости действия и результатов проверки его работы.

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома
SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома Сеть как дом

Опыт сопровождения возвращается в разработку, что влияет на улучшение качества продукта. После выпуска изменений команда продукта проверяет, устранена ли причина неполадок. Требования к надежности, диагностике и восстановлению закладываются еще до первого релиза. Так разработка и сопровождение образуют единый цикл: работающий продукт дает знания для следующего изменения, а результат этого изменения проверяется в эксплуатации.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка: «Сбер уже применяет подход PSLC. По нашим оценкам, изменения в рамках этой методологии затрагивают область, на которую приходится 30–40% общей стоимости ИT. Модель продолжает трансформацию, начатую в разработке с AI-Disrupt PDLC, и связывает создание новых функций с их надежной работой после запуска. Мы не встраиваем ИИ в старый процесс, а меняем сам процесс, инструменты и организацию команд. Человек определяет бизнес-результат, требования и ограничения, а ИИ-агенты действуют в установленных границах. Доверие к ИИ строится не на вере, а на проверяемых основаниях: метриках, наблюдении за поведением систем, ограничениях и возможности вмешаться».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Михаил Шеховцов, «Бастион»: Высокая степень автоматизации внешнего сервиса становится важным конкурентным преимуществом

Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь

Не отдельная ИИ-функция, а часть архитектуры: как искусственный интеллект проникает в российские СЭД

Кручу-верчу, дозвониться хочу. Банки обманывают россиян, массово подделывая маркировку звонков под угрозой их тотальной блокировки

Активы МТС. Инфографика CNews

Путин призвал повысить координацию спецслужб с бизнесом на фоне гибридной агрессии против России

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще