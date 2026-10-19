Россияне назвали условия, при которых снова начнут доверять звонкам бизнеса

Обязательная маркировка номеров изменила отношение россиян к звонкам компаний. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса облачных коммуникаций «Новофон». Так, 45% опрошенных готовы чаще брать трубку, если на вызове есть маркировка. Еще 18% считают немаркированные звонки возможным признаком мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «Новофона».

Опрос проведен в августе 2026 г., в нем приняли участие 1600 человек — мужчины и женщины из разных регионов России.

Кризис доверия к коммуникации сформировался на фоне высокой активности злоумышленников. Каждый пятый респондент сообщил, что за последние два-три года число мошеннических звонков выросло настолько, что ему звонят практически ежедневно. Еще 23% сталкиваются с такими вызовами два-три раза в неделю, а 8% рассказали о ежедневных звонка аферистов пожилым родственникам.

По этой причине недоверие к неизвестным вызовам стало привычкой. Половина россиян не пытается проверить, кому принадлежит незнакомый номер, и просто игнорирует звонки. Среди тех, кто все же отвечает, 23% задают контрольные вопросы, ответ на которые, по их мнению, может знать только настоящий сотрудник компании. Еще 20% ориентируются на косвенные признаки: фоновые звуки или качество связи собеседника, а 25% стараются самостоятельно перезвонить на официальный номер и проверить информацию.

Наиболее востребованной мерой для повышения доверия к звонкам компаний оказалось предварительное уведомление: 38% россиян хотели бы получать СМС или сообщение в мессенджере, еще 18% — уведомление в приложении или личном кабинете. Также 28% считают важным, чтобы при входящем звонке отображалось название компании, а 18% хотели бы получать персонализированное подтверждение — например, сообщение о том, что им звонит конкретный менеджер компании. При этом почти четверть участников (23%) исследования не смогли назвать действие, которое изменило бы их отношение: они одинаково настороженно воспринимают звонки от организаций при любых условиях.

Россияне считают, что ответственность за возвращение доверия не должна лежать только на бизнесе. Решать проблему, по их мнению, должны в первую очередь операторы связи: 43% опрошенных ждут от них технических мер защиты. Еще 25% рассчитывают на государство и более строгие законы и регулирование, а 15% считают, что нужны совместные действия операторов, компаний, государства и самих пользователей.

Радикальные меры в отношении мошенников сами по себе не воспринимаются как эффективный способ вернуть доверие к телефонным звонкам. Лишь 10% респондентов считают принципиальным немедленно блокировать номер, распознанный как мошеннический, а гарантия того, что злоумышленника найдут и накажут, важна лишь 5% опрошенных. Единая государственная база проверенных номеров бизнеса заинтересовала также 5% респондентов. Идея денежного вознаграждения за обнаружение мошенника не получила поддержки вовсе.

«Маркировка звонков позволяет клиенту узнать название компании еще до ответа на звонок. Для россиян это гарантия того, что номер официальный и ему можно доверять. Однако одного названия организации на экране недостаточно: людям важно заранее понимать цель обращения и иметь возможность проверить ее. Поэтому маркировку стоит дополнять предварительным уведомлением в СМС, приложении или мессенджере. К тому же таким образом у клиента будет больше напоминаний, чтобы самостоятельно перезвонить компании в удобное время», — сказали эксперты «Новофона».

Исследование показывает, что телефонные звонки могут стать более эффективным каналом общения бизнеса с клиентами. Чем меньше неизвестности для человека, тем выше вероятность, что он ответит, и тем ниже риск, что добросовестный бизнес смогут спутать с мошенническими схемами.