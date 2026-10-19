«Первый Бит» и «Ацис Технология» заменили зарубежную EAM-систему: сроки сервисных работ на АЗС сократились на 25%

Компания «Ацис Технология», обслуживающая сети АЗС в 12 регионах России, совместно с интегратором эффективных решений для бизнеса «Первый Бит» (офис «Спортивная») перевела управление ремонтами и сервисным обслуживанием на импортонезависимую систему. Об этом CNews сообщил представитель «Первого Бита».

Специалисты интегратора адаптировали решение «1С:ТОИР Управление ремонтами и обслуживанием оборудования Корп» к специфике сервисного оператора. В результате, по итогам промышленной эксплуатации с августа по декабрь 2025 г., обработка обращений ускорилась на 45%, сроки выполнения работ сократились на 25%, а простои оборудования снизились на 18%.

Долгое время сервисные процессы компании работали на зарубежной EAM-системе (Enterprise Asset Management), глубоко адаптированной под ее задачи. Оценив риски зависимости от иностранного поставщика и стоимость дальнейшего развития системы, руководство «Ацис Технология» приняло решение о переходе на отечественную платформу. Цель была шире простой замены ПО: объединить в одной системе калькуляцию, аналитику и планирование, которые ранее велись в отдельных инструментах.

В компании уже использовались «1С:Бухгалтерия Корп» и «1С:Зарплата и управление персоналом», поэтому логичным шагом стало создание единого цифрового контура на основе решений «1С» с внедрением «1С:ТОИР». Для реализации проекта «Ацис Технология» обратилась к специалистам офиса «Спортивная» компании «Первый Бит» — на выбор повлияло глубокое понимание проектной командой сервисных бизнес-процессов.

«В отличие от классического сценария использования EAM-решений, где фокус делается на управлении собственными активами, здесь ключевой акцент был сделан на обслуживании распределенной сети АЗС и управлении сервисными процессами во всех регионах присутствия компании», — отметил руководитель проекта компании «Первый Бит» (офис «Спортивная») Тимур Низамудинов.

Систему адаптировали под сервисную модель работы. Все процессы — от регистрации дефекта или формирования плана планово-предупредительных ремонтов (ППР) до закрытия работ и формирования актов — учитывают удаленность обслуживаемых объектов, нюансы договорных обязательств и требования к скорости реагирования.

Одним из самых сложных элементов проекта, потребовавшим глубокой доработки системы, стала многофакторная калькуляция стоимости работ. Требования для нее собирали «с нуля», а финальный механизм учитывает гарантийность, условия выезда, удаленность, состав бригады, надбавки за внерабочее время и дополнительные отраслевые параметры.

Расширенная модель ролей и статусов с разграничением зон ответственности на уровне отдельных этапов внутри заявок, смет и актов повысила управляемость процессов и исполнительскую дисциплину.

Для выездных инженеров разработали мобильный клиент на Android со считыванием NFC-меток, размещаемых на оборудовании АЗС. Сканирование автоматически фиксирует время прибытия и завершения работ, открывает документы и точно учитывает трудозатраты. Для заказчиков это означает цифровое подтверждение каждого выезда и прозрачную отчетность по обслуживанию их станций.

После короткого переходного периода компания полностью перевела операционную деятельность из зарубежной системы в «1С:ТОИР». Данные по объектам, нормативам и заявкам перед занесением в новую систему были переосмыслены и структурированы заново. Это позволило выстроить архитектуру процессов без оглядки на исторические ограничения, а также повысить качество и согласованность данных.

Сквозная интеграция с учетной системой «1С:Бухгалтерия Корп» обеспечила актуальность данных по складским остаткам и материалам, корректное отражение затрат на ремонт и обслуживание, а также синхронизацию финансовой и операционной информации в едином контуре.

«Для владельцев АЗС главное в сервисе — скорость реакции и предсказуемость. Поэтому переход на «1С:ТОИР» мы рассматривали не как вынужденную замену программы, а как перестройку всей модели обслуживания. Сегодня каждый выезд инженера подтверждается меткой на оборудовании, стоимость работ рассчитывается по единым прозрачным правилам, а заявка, смета, акт и затраты связаны в одной системе. Новую станцию мы подключаем за 4–6 часов с учётом подготовки данных, а новый регион заводим в системе менее чем за час, сохраняя единый стандарт качества для всех заказчиков», — сказал Сергей Буньков, генеральный директор компании «Ацис Технология»

Сегодня «Ацис Технология» управляет техническим обслуживанием АЗС в едином цифровом контуре на базе «1С:ТОИР». Решение было существенно доработано с учетом специфики сервисной компании. Для компании это прежде всего инструмент работы с заказчиками, среди которых «Лукойл», «Газпромнефть» и «Тебойл»: каждая заявка находится под контролем на всех этапах, а соблюдение сроков реакции и выполнения работ стало прозрачным и измеримым для обеих сторон.

Проект реализовывался с июня 2024 г. по декабрь 2025 г.