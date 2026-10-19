Napoleon IT и ГК «Октябрьское» запустили ИИ-агентов на GigaCowork для ускорения подбора персонала

Компания Napoleon IT и ГК «Октябрьское» завершили пилотный проект по использованию ИИ-агентов на платформе GigaCowork для подбора персонала. В отличие от типичных сценариев массового найма, где ИИ работает с однотипными вакансиями, агенты в ГК «Октябрьское» вели первичный подбор на позиции разного профиля: от сервисных инженеров и менеджеров по продажам до бухгалтеров и руководителей. За время пилота они работали с 14 вакансиями и для каждой делали первичный скрининг кандидатов по требованиям компании. Об этом CNews сообщили представители Napoleon IT.

Решение построено на базе GigaCowork – корпоративной платформы для создания и управления ИИ-агентами от компании «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер). Napoleon IT создал и внедрил ИИ-агентов в существующий процесс подбора, интегрируя их с HR-инструментами и каналами: Huntflow, HeadHunter, «Авито» и корпоративными сервисами.

ГК «Октябрьское» ведет подбор одновременно для нескольких направлений бизнеса, поэтому вакансии существенно различаются по профилю. Для каждой позиции действуют собственные требования к опыту и квалификации, что ограничивает применение типовых сценариев автоматизации, рассчитанных на массовый найм. В рамках пилота в процесс подбора были встроены три ИИ-агента, которые настраиваются под требования конкретной вакансии: делают скрининг откликов и резюме по заданным критериям, ведут первичную переписку с соискателями, отвечают на типовые вопросы и запрашивают недостающую информацию. После одобрения кандидата рекрутером агент предлагает доступные слоты для интервью и направляет информацию о времени и формате встречи. Оценка кандидатов и решения по ним остаются за специалистами ГК «Октябрьское».

За время пилота ИИ-агенты работали с откликами по 14 вакансиям и провели примерно 350 опросов кандидатов. Автоматизация первичной коммуникации и обработки информации позволила высвободить около 20 часов рабочего времени HR-команды еженедельно и направить ресурсы на те этапы подбора, где особенно важны профессиональная экспертиза и личное участие рекрутера.

«В подборе значительная часть времени уходит не непосредственно на принятие решений по кандидатам, а на повторяющиеся операции и коммуникацию. Пилот показал, что эти процессы можно передать ИИ-агентам, сохранив контроль и финальное решение за рекрутером. Для нас важен не только эффект в скорости подбора и снижении операционной нагрузки на HR-команду, но и сама возможность применять ИИ как рабочий инструмент в ежедневных бизнес-процессах. По результатам пилота мы видим потенциал дальнейшего масштабирования такого подхода», — сказала Кристина Вакаренцева, операционный директор АО «Октябрьское».

«Для нас было важно не создавать еще один отдельный HR-инструмент, а встроить ИИ непосредственно в существующий процесс найма. Пилот показал, что ИИ-агенты могут взять на себя значительную часть регулярных операций: анализировать информацию, самостоятельно поддерживать коммуникацию с кандидатами и инициировать следующие шаги в процессе подбора. В результате рекрутер получает больше времени на задачи, где действительно необходимы его экспертиза и участие», — сказала Анастасия Титова, HRD Napoleon IT.

«Квалифицированных специалистов все труднее найти, и каждая серьезная вакансия обходится дороже: и по времени, и по деньгам. GigaCowork снимает эту боль иначе, через создание цифровых сотрудников, которые берут на себя рутину — первичные обращения, типовые операции, бумажную работу, — и возвращают людям часы, которые раньше уходили на «операционку». Для команды это значительное высвобождение ресурса: человек занимается тем, ради чего его и наняли, а не тонет в отчетах и документах. Для бизнеса — страховка от кадрового дефицита: ключевые процессы идут без остановки, даже когда людей не хватает», — сказал Владимир Толмачев, генеральный директор «Салют для бизнеса».