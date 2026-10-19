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«МТС Линк» научился расшифровывать встречи на сторонних платформах

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, расширила возможности ИИ-ассистента. Теперь он может расшифровывать и составлять резюме встреч, проведенных на других платформах для видеоконференцсвязи. Материалы сторонних встреч доступны пользователям в личном кабинете «МТС Линк». Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

При подключении к встрече на другой платформе десктопное приложение «МТС Линк» автоматически предложит записать ее. Перед началом записи рекомендуется предупредить остальных участников разговора и учитывать требования законодательства к хранению и использованию полученной информации.

Подключать к встрече отдельного бота не нужно: запись ведется непосредственно на компьютере пользователя, поэтому в списке участников сторонней встречи ничего не меняется. Внешние встречи обрабатываются так же, как проведенные в «МТС Линк»: в облаке или на собственном сервере компании — в зависимости от выбранного клиентом варианта инсталляции.

Обработанные записи появляются в разделе «Прошедшие» личного кабинета «МТС Линк». В карточке встречи ИИ-ассистент формирует резюме с итогами обсуждения, выделяет задачи с указанием ответственных и создает полную расшифровку разговора, в которой реплики распределены по спикерам. Если во время встречи пропадает интернет, запись сохраняется на компьютере и автоматически загружается после восстановления соединения.

Также в «МТС Линк» теперь можно получить расшифровку и резюме уже готовой аудио- или видеозаписи. Для этого ее нужно загрузить в раздел «Файлы», после чего запускается транскрибация. Поддерживаются аудио- и видеозаписи в формате WAV и MP4 размером до 2 ГБ. Длительность записи не ограничена.

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«Мы даем пользователю свободу выбирать платформу для общения, сохраняя доступ к уже привычным инструментам. Даже если встреча с партнером проходит в другом сервисе или команда использует несколько решений для разных задач, все материалы отображаются в едином интерфейсе. А ИИ-помощник не упустит информацию, озвученную на сторонней встрече, и будет учитывать ее в своих ответах. Мы постоянно расширяем его контекст, чтобы в перспективе он мог взять на себя функцию “цифровой памяти” и стать полноценным личным ассистентом сотрудника. В частности, пользователи смогут предоставлять ему доступ к документам, которые хранятся на Диске от «МТС Линк»», – сказал руководитель ИИ-направления «МТС Линк» Дмитрий Крюков.

В планах разработчика — предоставить пользователям возможность расшифровывать и составлять резюме очных встреч. Функция появится в мобильном приложении и приложении для переговорных комнат «МТС Линк». Материалы по офлайн-встречам также будут храниться в личном кабинете сервиса.

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