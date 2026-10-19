MIG представила корпоративный защищенный планшет A87

Компания MIG, российский разработчик и производитель корпоративных мобильных устройств, объявила о выпуске планшета MIG A87. Новинка ориентирована на мобильных сотрудников, которым требуется надежное устройство для работы в поле, на производстве, транспорте, в органах государственной власти и спецслужбах, медицине, энергетике.

MIG A87 построен на 8-ядерном процессоре MT8781 (2,2 ГГц, 6 нм) с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Операционная система — Android 14.

Экран диагональю 8,68 дюйма выполнен по технологии In-Cell, которая обеспечивает высокую точность отклика на касания. Дисплей поддерживает работу в перчатках. Такой конфигурации достаточно для стабильной работы с картами, схемами, таблицами и специализированным корпоративным ПО. Вес устройства — 569 граммов, размеры — 220×135,5×14 мм.

Основная камера на 48 МП с автофокусом и вспышкой предназначена для детализированной фотовидеофиксации. Фронтальная камера на 32 МП обеспечивает качественную видеосвязь. Два стереодинамика мощностью по 2 Вт гарантируют отличную слышимость даже в условиях производственного шума.

Корпус MIG A87 защищен по стандарту IP68 — устройство не боится пыли и влаги. Планшет выдерживает падения с высоты до 1,22 метра и работает при температуре от −20 °C до +60 °C. Аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки (33 Вт) обеспечивает работу в течение всей рабочей смены без подзарядки.

Устройство поддерживает 2G/3G/4G (LTE), две Nano-SIM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 (BLE) и NFC. Навигационный приемник работает с GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo. Для расширения памяти предусмотрен слот microSD до 512 ГБ.

«MIG A87 — это ответ на запрос рынка на компактное, но при этом защищённое и производительное устройство с целевым сроком эксплуатации 3 года. Мы понимаем, что мобильные сотрудники работают в самых разных условиях: на производственных объектах, на улице под дождем и на морозе. Именно поэтому MIG A87 был создан так, чтобы выдержать эти условия без компромиссов». — отметил Артём Гребенников, менеджер по продукту MIG.

Базовая гарантия на MIG A87 составляет 12 месяцев. Опционально доступна расширенная гарантия до 3 лет.

Новинка уже доступна для заказа.