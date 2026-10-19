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«МегаФон»: старшее поколение увлеклось онлайн-курсами

Россияне стали активнее интересоваться онлайн-образованием: за III квартал 2026 г. трафик на профильные ресурсы вырос на 53% в сравнении с I кварталом 2026 г. В особенности динамика заметна у пользователей старше 55 лет, которые в 2026 г. стали посещать тематические сайты в 2,5 раза чаще. Охотнее всего учащиеся выбирают профессии ИИ-креатора и Python-разработчика, говорится в совместном исследовании «МегаФона» и образовательного холдинга Skillbox. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Как показывают большие данные «МегаФона», рекордсменами по объему мобильного трафика на одного пользователя на профильных сайтах в последние месяцы стали жители Бурятии, Костромской, Омской и Архангельской областей и Татарстана. Цифры здесь в 2,5–3,5 раза превышают средние по стране. Также в первой десятке — Пермский край и Иркутская, Тюменская, Сахалинская, Курская области.

Интерес мужчин к обучению увеличился чуть заметнее — в 2,1 раза против 1,7 у женщин. Среди возрастных групп максимальную динамику показали молодые люди младше 24 лет и поколение 55–64 лет. Если первые с начала года приросли по трафику в три раза, то вторые — в 2,5 раза. Тренд подтверждают в Skillbox: хотя ядро пользователей платформы составляют люди 26–40 лет, за последние полтора года доля молодежи 18–25 лет увеличилась на 3,3 п.п., а доля людей старше 50 — на 1,7 п.п.

Традиционно в топе — курсы по ИТ, дизайну и маркетингу. Кроме того, востребованы навыки использования нейросетей, которые с 2025 г. входят в топ-10 по популярности, а летом 2026 г. заняли лидирующую позицию, впервые за долгое время потеснив язык программирования Python. Также наблюдается высокий спрос на программы по кибербезопасности в связи с активным внедрением ИИ в бизнес-процессы и запросом на предотвращение уязвимостей.

Меняется и формат образования. Доля тех, кто готов заниматься ежедневно, выросла с 59,8% до 63%, а формат «учеба по выходным» потерял почти 4 п.п. (с 22,3% до 18,5%). Россияне выбирают короткие регулярные занятия вместо расширенных раз в неделю.

Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз
Олег Ермоленко, МТС Exolve: Без автоматизации и ИИ-помощников команда топовых кибербезопасников бессильна перед лицом киберугроз безопасность

Похожие тенденции фиксируют и в корпоративном сегменте. «В обучении сотрудников мы переходим от развернутых дистанционных курсов к фокусным тренажерам. Они представляют собой ИИ-боты и в живом диалоге прокачивают нужные навыки, при необходимости выступают спарринг-партнерами. Наиболее востребованные направления — продажи, переговоры, оценка и сохранение сотрудников, а также продукты компании. В среднем специалист «МегаФона» учится три часа в месяц. Если говорить о непрофильном обучении, в топе у наших коллег — программирование на Python, ИИ-промтинг и поддержка инфраструктуры связи. Работа с телеком-оборудованием интересна даже тем, кто не занимается ею непосредственно», — сказала директор «МегаФона» по развитию и обучению персонала Ирина Соколова.

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Наиболее востребованные направления онлайн-обучения (данные Skillbox)

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