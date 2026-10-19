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«МегаФон»: DDoS-атаки стали мощнее

Специалисты «МегаФона» проанализировали статистику DDoS-атак за девять месяцев 2026 г. и два прошлых года: мощность инцидентов продолжает расти. Хотя крупные компании и госсектор остаются под прицелом, статистика показывает растущий интерес атакующих к сегменту малого и среднего предпринимательства. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Аналитики операторского сервиса защиты от DDoS-атак сравнили статистику нескольких лет. Согласно данным, среднее количество атак за девять месяцев снизилось на 65% год к году, при этом наибольшее сокращение зарегистрировано среди госсектора и компаний, работающих на рынке b2c — более чем в два раза в обоих сегментах. Среди b2b-компаний этот показатель составил 47%.

Несмотря на уменьшение числа, другие параметры продолжают расти. Максимальная емкость атаки по объему трафика (Gbps) на 46% выше показателя 2025 г. По скорости отправки пакетов (Kpps) рост составил 67%, а пиковое значение выросло с 72210 Kpps в 2025 г. до нового рекорда — 94043 Kpps. Медианные показатели также увеличились: мощность на 30%, а скорость пакетов — на 41%.

Изменился и рекорд по длительности инцидентов. Если в 2024 г. самая долгая атака была девять дней, а в 2025 г. — трое суток, 2026 г. самая продолжительная семь суток. При этом «рабочим» днем — когда совершается больше всего атак — второй год подряд остается суббота, для сравнения — в 2024 г. это был понедельник.

«Тенденция перехода от количества к качеству сохраняется. Злоумышленники делают ставку не на масштаб, а на изощренность — активно используют комбинации разных параметров: смешивают типы трафика, варьируют уровни и временные профили атак, чтобы обойти защиту. И главным ускорителем здесь выступает ИИ: он автоматизирует разведку и поиск уязвимостей, в реальном времени адаптирует вредоносный код под реакции систем защиты и генерирует сложные, вариативные паттерны трафика — за счет этого атаки становятся мощнее», — отметила руководитель направления по развитию продуктов кибербезопасности «МегаФона» Наталья Глинина.

По данным исследования «МегаФона» «Индекс кибербезопасности», в котором приняли участие более 400 российских компаний, DDoS‑атаки — самые частые угрозы, на их долю приходится 42%. Среди тех компаний, кто столкнулся с ними, 42% понесли убытки до миллиона рублей, а оставшиеся 58% — свыше миллиона.

Специалисты отмечают, что все чаще злоумышленники выбирают целью малый и средний бизнес, так как уровень защиты в этом сегменте традиционно ниже, чем у крупных корпораций. Опасность заключается не только в остановке работы сервисов, но и в том, что вместе с DDoS-атакой могут внедрять вредоносное ПО для шифрования данных. Наличие защиты от этого должно стать базовым минимумом для любого предпринимателя, поэтому «МегаФон» включает этот сервис в услугу предоставления каналов связи.

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