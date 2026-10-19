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Крупный курский бизнес увеличил инвестиции в фиксированную сеть почти в 1,5 раза

Компания МТС проанализировала динамику подключения компаний Курской области к высокоскоростному проводному интернету. По итогам девяти месяцев 2026 г. объем инвестиций крупного бизнеса региона в строительство сетевой инфраструктуры вырос на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Наиболее активно в Курской области в фиксированную сеть инвестировали компании из сферы производства, ретейла и сельского хозяйства. Эти отрасли обеспечили более 70% всех новых подключений. Среди компаний малого и среднего бизнеса на проводной интернет в этом году чаще всего переходили организации торговли, ресторанного бизнеса и аптечные сети. С начала 2026 г. рост подключений в этом сегменте составил 33%.

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Чаще всего курские компании выбирают каналы со скоростью 100 – 300 Мбит/с. Такой пропускной способности достаточно, чтобы работать с большими объемами данных, обеспечивать защиту информации, интегрировать корпоративные облачные сервисы, системы для управления и автоматизации работы с клиентами и платформы видеоаналитики.

«Увеличение инвестиций в фиксированную сеть региона говорит о том, что курские предприятия закладывают надежный технологический фундамент для своего масштабирования в будущем. Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, компании уже сейчас активно строят комплексную ИТ-архитектуру, где проводной интернет становится основой для внедрения систем промышленного интернета вещей, автоматизации логистических цепочек, телеметрии, бесперебойной работы систем учета товаров и услуг и многих других цифровых решений, без которых сегодня сложно представить успешное предприятие», – отметил директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

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