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ИИ на рынке рекрутинга: Т2 представил цифровые инструменты для подбора персонала

T2, российский оператор мобильной связи, представил возможности применения новых решений на основе больших данных для поиска персонала, а также цифровые инструменты для оценки и повышения киберграмотности сотрудников. Об этом CNews сообщили представители Т2.

T2 активно развивает решения для бизнеса, опираясь на экспертизу в области больших данных, искусственного интеллекта и информационной безопасности. Эти технологии помогают компаниям открыть новые возможности для решения различных задач – от поиска и привлечения персонала до повышения цифровой грамотности сотрудников.

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Одним из решений, представленных T2, стала услуга HR-таргет: с помощью сервиса умных SMS-рассылок предприниматели могут адресно информировать потенциальных кандидатов о вакансиях без привлечения рекрутинговых агентств.

Евгений Брюзгин, директор волгоградского филиала T2: «Сегодня big data и ИИ являются полноценными инструментами развития бизнеса: они помогают находить новые подходы к работе с персоналом, эффективнее использовать данные и выстраивать защиту корпоративной информации. Важно понимать, какие цели стоят перед компанией, и выбирать инструменты, которые действительно помогают их решать. Наша задача – делиться экспертизой и помогать бизнесу находить практическое применение инструментов, которые будут отвечать конкретным потребностям и приносить измеримую пользу».

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